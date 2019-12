La 17e Guignolée du Dr Julien se tient aujourd'hui

La 17e édition de la Guignolée du Dr Julien se tient aujourd'hui aux quatre coins de la ville.

Cette année encore, les trois centres des quartiers Hochelaga-Maisonneuve et Côte-des-Neiges ouvriront leurs portes au public pour des festivités et visites guidées, de 9h à 17h.

Cette grande collecte vise à récolter des dons au profit de la pédiatrie sociale en communauté. Il s'agit d'une approche de proximité offrant des soins et des services globaux de santé aux enfants en état de vulnérabilité

L'an dernier, plus de 2700 jeunes et leurs familles ont bénéficié de plus de 30 000 interventions directes suivant une évaluation médicale complète et approfondie.

En 2018, plus de 1,7 million $ ont été recueillis lors de la 16e Guignolée du Dr Julien.

Il est possible de donner par téléphone, au 1-855-DRJULIEN, par messagerie texte en textant DRJULIEN au 20222 pour faire un don de 10$ ou 20$ ou en envoyant un chèque directement à la Fondation du Dr Julien.