La leçon démocratique de Boris

La démocratie britannique donne des leçons aux autres démocraties. En 2016, les Britanniques ont voté en faveur du Brexit à 52 %. Mais plusieurs députés de tous les partis se sont obstinés pendant des années à renverser le verdict du référendum.

Normalement, ces députés auraient dû se plier à la volonté du peuple ou démissionner. La sanction électorale qu’ils ont reçue et le succès de Boris Johnson montrent que la démocratie britannique est en santé.

1. Pourquoi certains députés voulaient-ils renverser le résultat du référendum ?

Plusieurs arguaient que la population avait été mal informée des conséquences du Brexit et que pour cette raison elle avait voté en sa faveur. Cette attitude était méprisante pour la population. Certes la vaste majorité des Britanniques ne comprenait pas le détail du Brexit. Mais les Britanniques subissaient les effets quotidiens des politiques de l’Union européenne. En ce sens, le vote en faveur du Brexit était éclairé et démocratique.

2. Pourquoi l’opposition travailliste a-t-elle subi une telle débâcle ?

Le parti travailliste a été assimilé au rejet du Brexit. Il a fait campagne sur la santé et sur le bilan des conservateurs, alors que l’enjeu fondamental de l’élection était le Brexit. Ce genre de campagne sur un autre enjeu que celui qui préoccupe les citoyens est aussi une forme de mépris du peuple. En plus, le leader des travaillistes, Jeremy Corbyn, était incroyablement peu charismatique et il proposait des politiques radicales.

3. Pourquoi Johnson veut-il abolir les élections à date fixe ?

Pendant la campagne, Johnson a promis d’abolir la loi sur les élections à date fixe. Cette loi a failli plonger la Grande-Bretagne dans le chaos. Elle a retardé la conclusion d’une entente sur le Brexit. Une élection anticipée sur celui-ci aurait dû se tenir quand Madame Theresa May était première ministre. May a échoué à tenir des élections anticipées. Pour contourner la loi, il fallait l’appui de 70 % des députés. Or, son parti était minoritaire. La loi sur les élections à date fixe s’est révélée particulièrement antidémocratique. Elle a retardé inutilement la seule solution démocratique possible : laisser les électeurs trancher sur l’entente du Brexit. Johnson veut aussi limiter les pouvoirs d’intervention politique de la Cour suprême.

4. Que signifie la victoire de Johnson pour l’Union européenne ?

La victoire des conservateurs de Johnson est lourde de conséquences pour l’Union européenne : pour les dirigeants de l’Union, elle est une défaite qui montre que l’Union européenne a du mal à représenter la volonté démocratique des peuples qui la composent. D’où, en partie, la montée des nationalismes en Europe.

5. En quoi le Brexit constitue-t-il une leçon générale de démocratie ?

Au Québec et au Canada, au nom des chartes des droits, nous avons sérieusement limité la portée des lois. Au nom du libre marché, nous avons ôté aux élus des pouvoirs d’intervention économique. Au nom de la diversité de la représentation, nous songeons à instaurer la proportionnelle. Chaque fois que nous prenons de telles décisions, nous affaiblissons le pouvoir des élus, donc celui de la population. Avec de tels affaiblissements de la démocratie, il ne faut pas s’étonner que la population finisse par se révolter. Les gouvernements du Canada et du Québec feraient bien de méditer sur l’expérience britannique, sur leurs propres lois d’élections à date fixe et sur les pouvoirs politiques démesurés octroyés à la Cour suprême.