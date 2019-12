La valse Montréal-Laval continue

Le Canadien de Montréal a rappelé l'attaquant Lukas Vejdemo et cédé le défenseur Otto Leskinen au Rocket de Laval.

Depuis le début de la semaine, six rappels et renvois ont eu lieu entre Montréal et sa filiale lavalloise dans la Ligue américaine. Avant le match de samedi, perdu 2-1 contre les Red Wings, le CH a renvoyé le gardien Cayden Primeau et rappelé son homologue Charlie Lindgren.

La veille, l’attaquant Ryan Poehling s’amenait à Montréal en provenance de la couronne Nord. L’Américain avait aussi fait l’objet d’un rappel et d’un renvoi le 11 et le 12 décembre.

Mercredi, le Tricolore a rappelé le défenseur Christian Folin du Rocket.

En cinq matchs avec le Canadien, Leskinen, 22 ans, n’a récolté aucun point. Le Finlandais totalise 12 points, dont 11 aides, en 24 matchs avec le Rocket.

Choix de troisième tour du CH au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2015, Vejdemo, 23 ans, a inscrit huit buts et huit aides pour un total de 16 points en 29 matchs avec le Rocket cette saison.

Le Suédois tarde toujours à disputer le premier match de sa carrière dans la LNH.