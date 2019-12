Legault n’a pas tenu toutes ses promesses

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

Durant les travaux qui ont mené à l’adoption sous bâillon du projet de loi 34 sur les tarifs d’électricité, le premier ministre François Legault s’est vanté, le 7 décembre, que «toutes les promesses qu’on a faites en campagne électorale vont ou ont déjà été respectées». Même si le gouvernement de la CAQ est en place depuis seulement un an, qu’en est-il du respect des promesses?

LES FAITS

M. Legault est bien présomptueux d’affirmer que toutes les promesses ont été ou seront respectées. En effet, selon le Polimètre de l’Université Laval, qui analyse les réalisations des gouvernements, M. Legault a déjà brisé 10 promesses depuis son arrivée au pouvoir, soit 4% de ses 252 promesses. Par contre, son gouvernement en a réalisé 34, soit 13,5%.

L’un des exemples les plus célèbres est sa promesse de réaliser un conseil des ministres paritaire, qui a été brisée lorsque MarieChantal Chassé a perdu son poste de ministre de l’Environnement moins de trois mois après sa nomination. C’est alors un homme, Benoit Charrette, qui a pris sa place au Conseil des ministres.

En campagne électorale, la CAQ promettait aussi d’attribuer «un médecin de famille à tous les Québécois».

Le discours du gouvernement Legault a maintenant changé. Les cibles présentées dans le plan stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux, déposé la semaine dernière, sont de 85% d’ici trois ans, soit le même taux que celui fixé par les libéraux de Philippe Couillard.

Le chiffre de la semaine : 13%

C’est l’augmentation du nombre de plaintes déposées par des Canadiens à une institution fédérale concernant leurs renseignements personnels.

Cela peut entre autres toucher la collecte ou la protection d’informations personnelles, ou l’accès d’une personne à son dossier détenu par un ministère. L’Agence des services frontaliers a par exemple reçu des plaintes liées à la fouille d’appareils téléphoniques et numériques connectés à internet.

Selon le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, 1420 plaintes ont été enregistrées en 2018-2019, soit 166 de plus que l’année précédente. Les organisations les plus touchées sont le Service correctionnel du Canada (426 plaintes), la Gendarmerie royale du Canada (273) et la Défense nationale (121).

– Sarah Daoust-Braun