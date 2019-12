Les douaniers américains saisissent plus 166 kg de cocaïne

PLATTSBURGH, New York – Un conducteur de camion se retrouve dans l’eau chaude après la saisie par les autorités américaines de plus de 166 kilogrammes de cocaïne au poste frontalier de Derby Line, dans le Vermont.

Lorsque le chauffeur Jason Nelson a été intercepté une première fois par des agents américains le 5 décembre vers 14 h 45, à Alexandria Bay, dans l’État de New York, un chien renifleur avait détecté une odeur suspecte, mais l’inspection du véhicule immatriculé au Québec n’avait rien donné. Un compartiment secret avait toutefois été localisé.

Nelson a indiqué qu’il ne transportait que des meubles, a rapporté le journal local «Times Union». La marchandise qui venait du Canada s’en allait en Pennsylvanie.

Sauf que deux jours plus tard, il a été intercepté de nouveau vers 1 h 25, à la frontière canadienne, cette fois à Derby Line, dans le Vermont. Il a alors confié aux agents que la remorque était vide. Mais cette fois, lors de l’inspection, pas moins de 142 paquets sous la forme de brique ont été découverts dans le fameux compartiment.

Les autorités américaines estiment que la valeur de la saisie serait de 500 000 $ US à 666 000 $ US, soit environ 659 000 $ CAN à 869 400 $ CAN.

Jason Nelson a été formellement accusé lundi devant un juge américain, à Plattsburgh, puis détenu. L’âge et la nationalité du prévenu n’étaient pas connus.