Monoxyde de carbone : une famille de Saint-Hubert frôle la catastrophe

Une famille de Saint-Hubert qui s’alimente au poêle aux granules a frôlé la catastrophe il y a à peine deux semaines, n’ayant pas tenu compte d’une alarme d’un détecteur au monoxyde de carbone.

Anne de Cesaris et Frédéric Tremblay, parents de 4 enfants, ont eu énormément de chance. Cette nuit-là, leurs enfants qui dorment habituellement au sous-sol étaient absents. Selon les pompiers, l’intoxication aurait pu tous les tuer.

Le couple avait fait fonctionner le poêle toute la journée et ce jusqu’à 21h. À 1h du matin, le premier détecteur qui se trouve au sous-sol se met à sonner.

Aucune odeur, aucune fumée à vue d’œil. Frédéric Tremblay croit alors que son détecteur de monoxyde de carbone fait défaut et il le retire de la prise électrique. À 3h du matin, un autre détecteur situé au premier étage se met à sonner.

Cette fois, le couple appelle les premiers répondants.Message de prévention

Le couple tient à lancer un message de prudence pour ceux qui possèdent un poêle qui nécessite le granulé de bois, puisqu’une petite quantité de sciure de bois humide a été retrouvée dans le poêle, à l’origine du dégagement de monoxyde de carbone.

«Quand on a appelé les pompiers, on se sentait mal et on pensait qu’on les dérangerait. On pensait simplement ouvrir les fenêtres. (...) Avec du recul, une chance qu’on les a appelés!» a mentionné Anne de Cesaris à la caméra de TVA Nouvelles.

-Avec les informations de Véronique Dubé