Pour une dernière fois...

Le 27 mars 2017, la NFL annonçait que les Raiders allaient quitter Oakland pour s’établir à Las Vegas. Les procédures de divorce étaient lancées, mais l’équipe et sa ville ont continué de cohabiter depuis, malgré l’inévitable séparation à venir. C’est finalement demain que les adieux déchirants seront prononcés dans le « Black Hole ».



Au-delà du résultat du match opposant les Raiders aux Jaguars, c’est la triste fin d’une époque pour les partisans les plus excentriques et loyaux qui soient à travers toute la NFL.

Voir à la télé les accoutrements noirs et argentés des fanatiques finis qui rivalisent de créativité, c’est une chose. Il faut toutefois assister à un match des Raiders dans leur Black Hole déjanté pour saisir l’ampleur de l’admiration qu’ils vouent à leur équipe.

Et encore là, admiration est un mot faible. Oakland et les Raiders, c’est en réalité une relation fusionnelle puissante. Un lien violent d’où émane un amour profondément pur, mais aussi des épisodes colériques. Un virevoltant chaos d’émotions à peine contrôlé, mais par-dessus tout, un attachement indéfectible.

Deuxième départ

Si cette histoire entre les partisans et leurs Raiders s’apparente à une relation amour-haine des plus combustibles, c’est que l’organisation leur fait faux bond pour une deuxième fois.

De 1960 à 1981, les Raiders ont jeté l’ancre à Oakland, remportant au passage le Super Bowl à deux reprises. Incapables de s’entendre avec la ville pour déterminer qui allait payer l’addition pour l’amélioration du stade ou la construction d’un nouveau domicile, les Raiders ont déménagé à Los Angeles en 1982.

Cette idylle a duré jusqu’en 1994 et le club, lassé de sa maîtresse riche et glamour, est revenu repentant en 1995 vers son premier coup de foudre, en jurant fidélité à ses irréductibles partisans.

Or, depuis, le bras de fer entre les Raiders et les autorités publiques autour du financement d’un palace flambant neuf n’a jamais même passé près de se traduire en heureuse résolution. Les partisans, aussitôt la nuit de noce consommée, semblaient condamnés à attendre le jour fatidique où leur flamme s’allumerait pour une autre.

Un vol

Cette autre, c’est donc Las Vegas. Pour la NFL et les Raiders, cette ville en plein essor, qui a tendu les bras en offrant 750 millions sur un projet de stade de 1,8 milliard, représente une opportunité d’affaires incomparable.

Difficile toutefois de ne pas se placer dans la peau des partisans floués d’Oakland, qui se font encore briser le cœur. Pour une deuxième fois, leur amour quitte pour plus riche et plus attrayante. Et malgré tout, pendant les deux dernières années, ils ont continué de donner leur indéfectible soutien à une organisation qu’ils savaient amourachée d’un autre marché. Les partisans des Raiders revêtent peut-être des airs de truands, mais il faut être un saint pour donner autant d’amour sans le moindre retour.

Arracher une équipe comme les

Raiders à Oakland, c’est un peu comme piller une partie de son âme. Le propriétaire Mark Davis et ses complices milliardaires de la NFL ont choisi de tourner le dos à une communauté passionnée comme il ne s’en fait plus pour suivre leur implacable logique d’affaires.

Sauf que la NFL ne devrait pas avoir impunément le droit de dépouiller sans vergogne un marché loyal comme elle l’a fait sans rendre des comptes. Mais c’est connu, les bandits à cravate s’en tirent toujours bien.

La journée de demain s’annonce sombre dans le « Black Hole ». La moindre des choses pour les Raiders, ce serait de laisser une victoire avant de claquer la porte en partant.

SEMAINE15

*Mon choix

Jeudi

NY Jets à Baltimore: RAVENS

Dimanche

N.-Angleterre à Cincinnati (13 h): PATRIOTS

Tampa Bay à Detroit (13 h): BUCCANEERS

Houston au Tennessee (13 h): TITANS

Denver à Kansas City (13 h): CHIEFS

Miami à NY Giants (13 h): GIANTS

Philadelphie à Washington (13 h): EAGLES

Seattle en Caroline (13 h): SEAHAWKS

Chicago à Green Bay (13 h): PACKERS

Minnesota à LA Chargers (16 h 05): VIKINGS

Jacksonville à Oakland (16 h 05): RAIDERS

Cleveland en Arizona (16 h 05): BROWNS

LA Rams à Dallas (16 h 25): RAMS

Atlanta à San Francisco (16 h 25): 49ERS

Buffalo à Pittsburgh (20 h 20): STEELERS

Lundi

Indianapolis à La N.-Orléans (20 h 15): SAINTS

Résultats

La semaine dernière: 10 en 16 (62,5 %)

Total cette saison: 126 en 208 (60,6 %)