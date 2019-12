Un logiciel pour retrouver plus facilement un défunt

Trouver un défunt dans un cimetière peut s’avérer un travail complexe et pénible. Si de grands cimetières ont désormais les moyens d'aider les familles à retrouver leurs proches, ce n'est pas le cas des plus petits, pour lesquels un logiciel propose désormais une solution.

Depuis quelques années, le portail Répertoire des défunts permet une gestion plus efficace afin de remplacer la paperasse et les classeurs remplis de dossiers. Chercher un nom associé à un lot s'avère ainsi beaucoup moins ardu qu’avant.

«On voulait s'assurer que l'information qui se retrouvait sur le site soit la plus authentique possible. On a donc fait affaire avec les cimetières pour leur fournir un logiciel et ils vont mettre les données sur internet pour nous», a expliqué Daniel Laplante, concepteur de ce nouvel outil.

Le site web compte déjà l'inventaire de 35 des 1852 cimetières du Québec, qui y ont accès à un coût plutôt modeste.

«Chaque défunt a un coût unitaire payable une seule fois et on achète de l'espace dans notre logiciel. Tout le reste est gratuit», a précisé M. Laplante.

Une fois sur le site, trouver une pierre tombale devient un jeu d'enfant. Dans le meilleur des cas, il est possible de voir une photo de celle-ci et même des notes laissées par la famille à propos du défunt. Il est aussi possible de retrouver facilement un lot par géolocalisation.

Repertoiredesdefunts.com offre aussi la possibilité aux gens d'inscrire le nom d'un défunt sur leur site au coût de 50 $.