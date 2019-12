Une terre «donnée» vendue 500 000$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire---, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Une riche famille vend au rabais une terre en Outaouais

Un couple d’Ottawa dont l’homme est un cadre supérieur à la Banque de Montréal a fait don d’une terre de 685 hectares, située dans la municipalité de Harrington, en Outaouais, à l’organisme Conservation de la nature Canada. « Le terrain, donné par John et Louise Berryman, est situé stratégiquement. [...] Ce territoire de neuf kilomètres en rive ouest du canyon de la rivière Rouge constitue un maillon essentiel d’un vaste corridor forestier qui relie la vallée de l’Outaouais au parc national du Mont-Tremblant », indique un communiqué. Selon des documents consultés, le couple vend la terre 500 000 $ à l’organisme écologiste, mais il recevrait un reçu pour don de charité pour une partie de la transaction puisque la valeur imposable du terrain est de 950 000 $.

Le fils d’Herbert Black vend à Westmount

Richard Black, le fils du magnat de la ferraille Herbert Black, grand patron de l’entreprise montréalaise Fer & Métaux Américains, a vendu une maison à Westmount pour 2,1 millions $. C’est le patron d’une entreprise de mode et sa conjointe qui achètent. « Résidence élégamment rénovée sise sur une rue prisée juste à côté d’[un] parc », indique une description de la propriété sur Centris.

Un cadre de Beaudier achète un petit palais

Jacques Lévesque, le vice-président finances chez Beaudier, la société privée d’investissement de la famille Beaudoin-Bombardier, et sa conjointe ont fait l’acquisition d’une maison de Westmount pour 2,85 millions $. L’achat a été fait à travers une fiducie dont ils sont fiduciaires. C’est l’épouse d’un antiquaire qui vend. « Ce superbe chef-d’œuvre [...] sis au cœur de Westmount » a été « magistralement conçu et réinventé par Philip Hazan », selon une description. Beaudier a investi notamment dans BRP et dans Ciment McInnis.

Le patron de Tesla a dépensé 100 millions $ US sur des maisons

Photo d'archives, WENN.com

Le grand patron de Tesla, Elon Musk, a dépensé près de 100 millions $ US pour faire l’achat de plusieurs maisons en Californie, ce qui inclut un ensemble de six propriétés adjacentes dans un secteur huppé de Los Angeles. Le Wall Street Journal a rapporté les transactions de Musk dans un reportage récent. Impossible de savoir ce que compte faire le milliardaire de ces propriétés. Le Wall Street Journal spécule qu’il pourrait les avoir achetées pour loger des employés et des associés. Mark Zuckerberg, de Facebook, et feu Paul Allen, de Microsoft, ont aussi fait l’achat d’ensembles de maisons rapprochées pour des dizaines de millions de dollars.

Services de jet privé dans des hôtels de luxe

Capture d'écran tirée de Aman.com

De plus en plus d’hôtels de grand luxe, destinés au 1 % des plus riches de la planète, offrent des services de jet privé pour leurs clients. Four Seasons a commencé à offrir ce service en 2015. La chaîne Aman, qui exploite des hôtels boutiques partout dans le monde, l’offre aussi depuis qu’elle a fait l’acquisition d’un Bombardier Global 5000, lequel peut transporter 12 personnes. Le prix pour un voyage : plus de 100 000 $ US par personne, selon divers médias.