Soeur Anita, p.f.s.f.1926 - 2019Congrégation des Petites Fillesde Saint-FrançoisAu Pavillon St-Joseph, le 12 décembre 2019 est décédée Soeur Anita Maltais, p.f.s.f., à l'âge de 93 ans et 4 mois, dont 69 ans de vie religieuse.Elle laisse dans le deuil sa famille religieuse et ses amies.Elle sera exposée au900, Côte-VertuVille Saint-Laurent, Qcle mardi 17 décembre 2019 à 9h et les funérailles seront célébrées le même jour à 10h45. L'inhumation aura lieu au Repos Saint-François d'Assise.