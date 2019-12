Encore une saga Beckham

Les années se suivent et se ressemblent pour le receveur Odell Beckham Jr. À peine est-il arrivé à Cleveland qu’il risque d’en repartir. C’est à se demander s’il pourra un jour se satisfaire pleinement de sa situation et simplement laisser parler son talent sur le terrain.

À sa cinquième saison avec les Giants l’an dernier, Beckham a constamment fait les manchettes. Il a toujours prétendu qu’il ne recherchait pas cette attention, mais personne ne l’a forcé à faire ses différentes sorties à l’emporte-pièce. Ses nombreuses crises de diva l’ont sorti du marché de New York.

Lorsqu’il a été échangé aux Browns l’hiver dernier, il retrouvait son grand ami Jarvis Landry, ex-coéquipier sur la scène universitaire à LSU. Mais encore là, le bonheur n’a jamais été palpable. Il a plus fait allusion au fait qu’il était en état de choc qu’au fait qu’il était ravi de se retrouver à Cleveland.

Cette saison, selon différentes rumeurs avancées par des journalistes crédibles comme Jay Glazer, de Fox Sports, il serait malheureux comme les pierres à Cleveland et ferait tout pour en sortir. Il aurait même parlé à certains joueurs et entraîneurs adverses en les implorant de venir « le chercher ».

Apparemment, Beckham ne se sent pas en confiance avec le personnel d’entraîneurs des Browns ; il se sent mal utilisé et n’a pas apprécié la façon dont sa blessure a été gérée par le personnel médical. Ça fait beaucoup de mécontentement et, chaque fois, il ne semble pas se regarder dans le miroir pour se demander s’il n’est pas l’artisan de son propre malheur.

Quelle destination ?

Il y a donc fort à parier, même si rien n’est certain à 100 %, que Beckham se retrouvera de nouveau sous d’autres cieux la saison prochaine. Il s’agit quand même d’un joueur ultra talentueux, qui malgré son côté mercuriel et son ego démesuré, n’est clairement pas dans la classe d’un Antonio Brown en termes de capacités d’auto-destruction.

À 27 ans, malgré les déboires de l’attaque aérienne des Browns, il se dirige tout de même vers une autre saison de 1000 verges. Ses deux touchés représentent une baisse de régime, mais au sein d’une attaque plus stable et créative, il peut encore produire.

Beckham, en coulisse, ne cacherait pas qu’il aurait aimé aboutir à San Francisco.

Cependant, les 49ers sont plutôt coincés sous le cap salarial. C’est sans compter qu’ils se sont départis de plusieurs choix au repêchage dans les derniers mois et qu’ils n’auront peut-être pas le capital désiré par les Browns pour conclure un échange.

Les Patriots, eux, pourraient avoir été échaudés par la saga Antonio Brown et se tenir loin de tout receveur potentiellement explosif.

Peut-être chez les Eagles

Les Eagles ont cherché du renfort sans succès à cette position et pourraient se laisser tenter. Plusieurs attribuent la régression de l’attaque cette année au manque de profondeur à cette position. Beckham pourrait aussi être attiré par le gros marché de Los Angeles, mais encore là, les Rams ont échangé plusieurs choix et ont octroyé de gros contrats à leurs joueurs vedettes.

Et si, finalement, la solution était d’avaler sa pilule et de se concentrer sur ce qu’il pourrait faire mieux pour aider les Browns ? Sait-on jamais, mais ce n’est pas l’avenue que ce joueur tourmenté semble vouloir emprunter.

5 points àsurveiller

Les scénarios pour les séries

Trois équipes peuvent officialiser leur présence en séries avec une victoire aujourd’hui, soit les 49ers (face aux Falcons), les Patriots (face aux Bengals) et les Bills (face aux Steelers). Les Packers ont quant à eux besoin de vaincre les Bears tout en espérant une défaite des Rams face aux Cowboys. Les Seahawks peuvent aussi se qualifier avec une victoire contre les Panthers et une défaite des Rams, des Packers ou des Vikings.

Pire division à vie ?

La division Est de la conférence nationale pourrait devenir la pire de l’histoire à la fin de la saison. La fiche cumulative des Cowboys (6-7), Eagles (6-7), Redskins (3-10) et Giants (2-11) est de 17-35. Avec trois semaines à écouler au calendrier, les quatre équipes de la division se rapprochent dangereusement du pire dossier collectif à vie, qui était de 22-42 dans la division Ouest de la conférence nationale, en 2008.

Chasse au record

L’ancien des Colts et des Broncos, Peyton Manning, détient le record de passes de touché en carrière avec 539. Mais aujourd’hui et demain, non pas un, mais deux quarts-arrière s’attaqueront à cette marque historique. Tom Brady n’est qu’à trois passes du record et les Patriots affrontent la défensive des Bengals, qui en arrache. Demain soir, Drew Brees pourrait aussi rejoindre Manning avec deux passes de touchés face aux Colts.

Tannehill en feu

Qui aurait cru avant la saison que Ryan Tannehill connaîtrait une telle séquence ? Le quart-arrière des Titans sera impliqué dans un critique duel de division face aux Texans. Dimanche dernier, il est devenu le seul quart dans l’histoire avec l’illustre Aaron Rodgers (en 2011) à connaître trois matchs de suite avec au moins 75 % de passes complétées et un coefficient d’efficacité de 130 ou mieux. Toute une résurrection !

Trois frères en vedette

Le match de ce soir entre les Steelers et les Bills sera une affaire de famille. Chez les Steelers, le maraudeur Terrell Edmunds, ainsi que le porteur Trey Edmunds, se frotteront à leur frère Tremaine Edmunds, secondeur chez les Bills. Selon NFL Research, ce sera la première fois depuis 1927 que trois frères sont en uniforme dans le même match. À l’époque, les frangins Joe, Cobb et Bill Rooney jouaient ensemble chez les défunts Eskimos de Duluth.