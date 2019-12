Mode de stars: looks de cuir noir

Au plus récent déjeuner-causerie du CAFA Fashion Connects portant sur le sujet de l’inclusivité dans l’industrie de la mode, le cuir était à l’honneur. Les acteurs de l’industrie de la mode montréalaise, designers, stylistes, journalistes et influenceurs, ont confirmé que la matière animale ou végane était tendance, alors que certains panélistes et plusieurs invités ont intégré le cuir à leur tenue. Entre autres, le duo derrière la griffe Matières fécales l’a travaillé avec des coupes surdimensionnées, alors que la Canadienne Jennifer Zuccarini, la designer derrière la marque de lingerie de luxe Fleur du mal, qui a lancé une ligne taille forte avec Precious Lee, préconise les créations près du corps. Photo courtoisie

D’ailleurs, c’est en quelque sorte la nouveauté du courant « cuir noir » ; non pas que l’on boude les vestes ou les perfectos joués en solo, mais on élargit le spectre en y ajoutant les jupes, les robes et les pantalons. Ils injectent le je-ne-sais-quoi aux looks. Et on s’adonne aussi à la tenue intégrale cuir. Survol des looks de stars qui assument la tendance en total look ou la cassent en l’associant à des pièces féminines. Photo courtoisie

Alicia Vikander et Jessica Biel ont craqué pour les jupes de Louis Vuitton, agencées à une bralette en cuir et une blouse à plastron ; la marque Dynamite y est allée de son interprétation drapée et Tristan de sa déclinaison à boutons-pression. Plus votre look mélange les styles, plus il gagnera en intérêt. Voyez la tenue Ralph & Russo d’Amber Heard, qui rappelle en version soirée celle de Jennifer Zuccarini.

Tailleurs

Que ce soit pour le tailleur Chanel en cuir pour Katie Holmes ou pour le tailleur-jupe Versace orné de la fameuse épingle à couche dorée pour Selena Gomez, toutes les grandes maisons proposent le cuir. À l’instar de Cara Delevingne, osez dépoussiérer les classiques, dont la célèbre veste en tweed Chanel, au contact d’un pantalon de cuir à la coupe jean. Vous trouverez une veste de costume chez Aritzia et un jean-cuir chez Rudsak.

Trench et imperméable

Pour sa collection Capsule avec la marque Missguided, Sofia Richie a insufflé une bonne dose de contemporanéité en présentant un trench et un pantalon à jambes larges, allégés d'un haut court côtelé et d'escarpins pointus. Un pantalon harem de Winners pourrait assouvir votre désir de nouveauté. Par contre si vous recherchez un investissement, jetez votre dévolu sur un imperméable en cuir « Waterdanka » de m0851 (testé et approuvé par une amie), le manteau parfait pour les pluies légères.

Robes

Nina Dobrev a choisi une robe chemise pour assister au défilé Dior, tout en marquant la taille d’une ceinture corset, mais peut-être préférerez-vous le modèle plus court et asymétrique de Lamarque.