Taylor Hall: qui les Coyotes pourraient sacrifier?

Les Coyotes de l’Arizona seraient au plus fort de la course pour obtenir l’attaquant Taylor Hall des Devils du New Jersey.

C’est ce qu’a rapporté la chaîne Sportsnet.

L’attaquant albertain a été laissé de côté par mesure préventive aux deux dernières sorties de l’équipe, vendredi à Denver, puis le lendemain. Ironiquement, le New Jersey était de passage en Arizona, samedi soir.

Le directeur général des Devils, Ray Shero, aimerait conclure une transaction avant le gel des échanges de la période des Fêtes, qui sera en vigueur jeudi.

«Nous savons que la Floride a [aussi] engagé des pourparlers, ainsi que St. Louis et quelques autres équipes, a avancé Sportsnet.

«Mais nous pensons que l'offre des Coyotes est la meilleure sur la table en ce moment.»

Un géant de 6 pi et 7 po en retour?

D'après le chroniqueur Elliotte Friedman, le clan de l'Arizona a été l'une des premières équipes à soumettre une offre concrète aux Diables.

Étonnamment, selon ses informations, les deux joueurs les plus prometteurs de l’organisation ne font pas partie des négociations.

«Les deux meilleurs espoirs des Coyotes, Barrett Hayton et Victor Soderstrom, ne figurent pas dans cette offre, a déclaré Friedman. Il semble que le joueur dont discute les deux formations, c'est Kevin Bahl.»

Pourquoi cette proposition est-elle logique pour Shero? C’est que le DG souhaite obtenir un jeune défenseur gaucher en retour de Hall.

Âgé de 19 ans, Bahl a été un choix de deuxième tour des «Yotes» (55e au total) au repêchage de 2018. Ce géant de 6 pi et 7 po a inscrit cinq buts et 20 points en 28 rencontres avec les 67’s d’Ottawa, dans la Ligue de l’Ontario.

Pas la permission de négocier un contrat

Shero aurait informé les autres clubs intéressés à Hall de l’offre présentée par les Coyotes. Toutefois, aucun de ses homologues ne semble en mesure de déposer une contre-offre à ce stade-ci.

Friedman ajoute que les Devils n’ont pas accordé la permission aux autres DG de discuter d’une prolongation de contrat avec Hall, un enjeu important pour qu’une transaction voie le jour.

«Nous ne pensons pas qu'un échange [potentiel] sera accompagné d'une prolongation de contrat», a-t-il précisé.

Hall revendique six buts et 25 points en 30 matchs cette saison. Celui qui deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet empoche un total de 6 millions $ à la dernière année de son pacte.