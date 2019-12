Top des meilleurs épisodes de balado

Je m’ennuie des séries du «bon vieux temps» qui présentaient des épisodes avec un début, un milieu et une fin.

Quand nous parlons de séries télévisées ou de balados, aujourd’hui, beaucoup se présentent comme un long récit séparé en chapitres.

Les séries contemporaines exigent que l’on investisse beaucoup de notre temps pour en profiter.

Qu’est-il advenu du modèle traditionnel qui nous permettait d’écouter un épisode sans avoir à se préoccuper de ce qui s’était déroulé quatre semaines plus tôt?

Jadis, un épisode devait vous accrocher avec une prémisse rapidement présentée, vous raconter une histoire complète et clore le tout en 45 minutes ou moins.

Cette contrainte était notamment due au fait qu’il était beaucoup plus difficile de revoir ou de réécouter les épisodes précédents, problème que nous n’avons plus aujourd’hui.

Une série suivant de trop près le modèle privilégié aujourd’hui aurait risqué d’aliéner, parmi l'auditoire, de nombreuses personnes n'ayant pas suivi l'histoire depuis le début.

Les séries qui étirent leurs récits peuvent parfois nous laisser sur notre faim dans l'attente des conclusions.

Le balado relativement épargné

Cette pratique narrative omniprésente en télévision de nos jours s’applique aussi aux balados, mais dans une moindre mesure.

Plusieurs balados true crime ou historiques suivent par exemple cette formule pour raconter leur histoire de façon concise.

Cependant, le style épisodique peut aussi très bien fonctionner.

Tandis que le balado historique La radio, premier influenceur explique chronologiquement l’évolution de la radio, vous pouvez très bien écouter à l’instant le dernier épisode de Paroles de Pierre Huet, qui traite aussi d’histoire, mais de façon très personnelle et épisodique.

Ce format est excellent lorsque vous ne voulez pas commencer une série que vous ne finirez pas, ou si vous voulez essayer de nouveaux balados à la pièce.

Vous n’avez qu’à choisir au hasard un épisode, en sachant que vous écouterez un produit fini.

Cinq de mes épisodes de balado préférés

Parce que vous n’avez probablement pas le temps d’écouter 18 épisodes de 40 minutes pour savoir si vous aimez ou non une série, voici une sélection des meilleurs épisodes de balado que j’aie écoutés.

The Living Room – Love and Radio

Le seul épisode de balado m’ayant fait pleurer à chaudes larmes (pour cette raison, je vous déconseille de l’écouter en public), The Living Room, raconte l’histoire touchante d’une femme observant la vie d’un jeune couple à travers une fenêtre d’appartement. Une magnifique fable douce-amère portant sur la fragilité de la vie.

À quoi tu penses? – Transfert

Avez-vous déjà eu des pensées qui vous paraissaient étranges ou même dangereuses, des idées que vous n’avez jamais osé partager? Cet excellent épisode de Transfert vous ramènera à ces idées et vous exposera ce que serait votre existence si vous deviez vivre constamment avec ces images. Un excellent témoignage portant sur la santé mentale et la peur d’être différent.

La délicatesse des gang bangs* – Anouk Perry

Bien que cette enquête audio de la talentueuse «podcasteuse» française Anouk Perry se décline en deux parties plutôt qu’une, ce balado est beaucoup trop bon pour ne pas figurer dans un tel palmarès. Ce passionnant reportage (déconseillé aux jeunes enfants) nous fait découvrir les dessous des partouzes organisées. Très rares sont ceux dont la curiosité ne sera pas piquée par un tel sujet.

*Partie 1 / partie 2

Christmas and Commerce – This American Life

Que vous écoutiez cet épisode durant le temps des Fêtes ou en pleine canicule estivale, le récit acerbe d’un artiste désillusionné travaillant comme lutin à temps partiel et l’étrange chronique d’un Sigmund Freud de Noël vous feront assurément rigoler. Produit en 1996, au tout début de la célèbre émission d’Ira Glass, cet épisode est un exemple parfait des excellentes histoires auxquelles peuvent donner lieu des thèmes qui semblent à première vue plutôt limités.

Aalaapi – Magnéto

Ce documentaire très intime de 61 minutes est unique en son genre dans sa façon de raconter une histoire. À travers des silences et des aveux touchants, Aalaapi nous raconte l’histoire de cinq jeunes femmes partageant leur vie entre le Nord et le Sud. Attendez-vous à vivre une expérience audio plus proche de la poésie et du théâtre que d’un reportage traditionnel.