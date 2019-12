Une deuxième période fatale aux Flyers

Les Jets ont inscrit quatre buts rapides en milieu de deuxième période, dont trois en 1 minute 36 secondes, pour filer vers une victoire de 7 à 3 contre les Flyers de Philadelphie, dimanche, à Winnipeg.

En avance 2 à 1 après 30 minutes de jeu, les Jets ont asséné un dur coup aux visiteurs grâce aux buts de Blake Wheeler, Mark Scheifele, Logan Shaw et Patrik Laine. Il s’agissait d’ailleurs d’un premier but pour Shaw dans l’uniforme des Jets, auxquels il s’est joint en novembre 2018.

Kyle Connor a complété le travail au dernier engagement en marquant le troisième but du match des Jets en avantage numérique.

Nikolaj Ehlers et Luca Sbisa ont secoué les cordages en première période pour l’équipe locale. Matt Niskanen, James van Reimsdyk et Shayne Gostisbehere ont donné la réplique pour les Flyers.

Wheeler et Scheifele ont terminé la rencontre avec chacun un but et deux mentions d’aide. Le défenseur Neal Pionk a, quant à lui, récolté trois aides.

Kevin Hayes effectuait un retour à Winnipeg, après que les Jets l’eurent échangé aux Flyers en juin dernier. L’attaquant américain a obtenu deux mentions d’aide contre son ancienne équipe, avec qui il n’avait toutefois disputé que 20 matchs.

Rappelé plus tôt en journée par les Flyers, le Québécois Nicolas Aubé-Kubel a obtenu une aide.

Il s’agit d’une deuxième défaite en autant des jours pour les Flyers, qui s’étaient inclinés 4 à 1 contre le Wild, samedi, au Minnesota.

La formation de Philadelphie compte plusieurs absents importants, dont son meilleur pointeur, Travis Konecny. Les attaquants Scott Laughton et Tyler Pitlick, blessés lors du match contre le Wild, ainsi qu’Oskar Lindblom, atteint du sarcome d'Ewing, sont également hors service.

Mathieu Perreault terrassé

Le jeune attaquant des Flyers Joel Farabee pourrait faire l’objet de sanctions de la part du département de sécurité de la Ligue nationale de hockey pour la mise en échec discutable qu’il a donnée à Mathieu Perreault au cours de la deuxième période.

Sonné, Perreault est demeuré étendu sur la glace et a eu besoin de l’aide du personnel médical des Jets et de ses coéquipiers pour sortir de la patinoire. Il n’est pas revenu au jeu par la suite.

Âgé de 19 ans, Farabee a reçu une pénalité majeure pour obstruction et a été expulsé du match.