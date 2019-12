9 destinations de ski de fond à portée de métro et d’autobus

Bonne nouvelle, skieurs montréalais : après un « projet-pilote » qui n’a pas fait de casse, la STM (Société de Transport de Montréal) a décidé de liquider définitivement son règlement qui interdisait de prendre le métro ou l’autobus avec des skis aux heures de pointe.

On peut maintenant transporter des skis dans le métro et les autobus de Montréal, Laval et Longueuil à n’importe quel moment de la journée.

Par contre, pas question de se balader avec ses skis dans une main et ses bâtons dans une autre. Réglementation oblige, votre matériel doit être attaché de façon à ne pas représenter un risque de blessure et à ne pas nuire à la circulation des autres passagers. La meilleure solution : mettre skis et bâtons dans un sac de transport.

On célèbre ça en vous proposant neuf destinations de ski de fond à portée de métro et d’autobus.

1. LE MONT ROYAL DE JOUR COMME DE NUIT

Le meilleur ski de fond en ville, c’est sur la montagne qu’on le trouve. Alors qu’ailleurs sur l’île on skie sur le plat, la dizaine de kilomètres de sentiers du parc du Mont-Royal ont pour eux les attraits du relief : montées, descentes, points de vue... Facile d’accès en transport en commun, voire à pied pour certains !

Bon plan : faire du ski de soirée à la lueur de la « pollution lumineuse » du centre-ville !

2. CAP SUR LE CAP-SAINT-JACQUES

Photo courtoisie

Même le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, situé dans le « Far West Island », est accessible en autobus (ligne 68), avec beaucoup de patience toutefois. On y trouve 14 km de sentiers de ski classique riches en attraits, comme une cabane à sucre où l’on peut faire halte, les samedis et dimanches.

Bon plan : s’arrêter aussi à l’impressionnant Château Gohier pour profiter de sa vaste salle circulaire en pierre où trône un foyer.

3. VUES SUR LE FLEUVE

L’hiver, la piste cyclable La Riveraine devient une piste de ski de fond classique longue de 21 km qui traverse Verdun, LaSalle et Lachine en bordure du fleuve Saint-Laurent. L’extrémité est de la piste est facilement accessible à pied à partir des stations de métro LaSalle et De L’Église.

Conseil : choisir une douce journée pour visiter les lieux, car la piste est très exposée au vent.

4. S’ÉVADER SUR LA RIVE-SUD

À un court trajet d’autobus du métro Longueuil (ligne 71 ou 78 de la RTL), le parc Michel-Chartrand est sillonné par une douzaine de kilomètres de sentiers de ski très bien entretenus. Pas de relief, mais beaucoup de chevreuils vraiment peu farouches !

Bon plan : ouvert jusqu’à 23 h, le parc compte parmi les meilleurs endroits pour skier le soir dans la grande région de Montréal puisque certaines de ses pistes sont éclairées.

5. POUR LE PATIN... OU LE JARDIN

Interconnectées, les pistes de ski du parc Maisonneuve et du Jardin botanique se complètent plutôt bien. Côté Jardin, on fait du ski contemplatif dans un décor bucolique ; côté parc c’est plus sportif, notamment parce qu’une boucle de 3 km est damée pour le pas de patin. À distance de marche des stations de métro Pie-IX et Viau.

Conseil : l’endroit est également à éviter les jours de grand vent...

6. À DEUX PAS DU MÉTRO ANGRIGNON

Pour la proximité du métro, difficile de battre le parc Angrignon et la station qui lui doit son nom. Quand on sort de terre, il suffit de marcher quelques mètres pour se retrouver en piste. Au menu : deux sentiers tracés pour le ski de fond classique totalisant 8 km et une boucle de 3 km pour le patin.

Bon plan : y aller après une chute de neige pour devancer les « marcheurs égarés » qui détruisent les pistes dans ce parc.

7. PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS... DE LIESSE

Photo courtoisie

Accessible en autobus, notamment à partir du métro Côte-Vertu, le parc-nature Bois-de-Liesse porte bien son nom : on y skie dans un îlot boisé sur une dizaine de kilomètres de sentiers tracés et abrités du vent.

Bon plan : apporter son lunch pour casser la croûte au pavillon Des Champs ou à la rustique maison Pittsfield.

8. FAIRE UNE POINTE À LAVAL

Bonne nouvelle : à Laval, le club de ski de fond Les Coureurs de Boisés a réglé le problème des droits de passage qui avaient rogné son domaine skiable. Résultat : son réseau de sentiers s’étire maintenant sur 40 km ! De la station de métro Cartier, un autobus (ligne 48 de la STL) mène à dix minutes de marche du club.

Bon plan : une belle destination pour les « patineurs » qui ont un « Grand Tour » de 17 km à se mettre sous les skis !

9. PETIT, MAIS PROCHE

Avec ses sept petits kilomètres de piste de ski classique, le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation n’est pas le paradis des longues sorties de glisse ; par contre, le long de la rivière des Prairies, les vestiges de l’intéressante histoire du site ajoutent du piquant à une randonnée.

Bon plan : comme le parc est à 15 minutes en autobus (ligne 69) du métro Henri-Bourrassa, voici l’occasion de faire sa première sortie de ski de l’hiver assistée par bus et métro !