À propos de ma sexualité

Ma grand-mère achète le Journal tous les jours et comme elle habite en bas de chez-nous, il m’arrive de la voir lire votre chronique et ça m’a donné l’idée de vous écrire, vu que ce qui me trouble, je n’ai personne à qui en parler. J’ai eu 15 ans en novembre, et depuis quelques mois, certaines de mes réactions m’inquiètent.

Par exemple à l’école quand certaines de mes amies me touchent la main ou se collent un peu trop contre moi, je ne peux m’empêcher d’avoir une réaction sexuelle très embarrassante, comme une érection. Autre exemple de ce que je veux dire, c’est quand je fais des rêves qui me mettent dans des positions où je vois des choses sexuelles comme de la porno, que je peux aboutir, et que tout le monde autour rit de moi. Je me réveille pourtant en sueurs après avoir éjaculé.

Jour et nuit, on dirait que le sexe est en train de prendre toute la place dans mon cerveau et ça me fait peur. Dès que mes yeux se posent sur une des belles filles de la classe, on dirait que je deviens obsédé au point de ne plus entendre le prof qui parle en avant. J’ai des parents ouverts sur le sujet et j’aime beaucoup la prof qui nous fait les cours de sexualité, mais je n’oserais jamais leur confier mon secret de peur de me faire traiter de malade. Pensez-vous que je suis normal ou bien que je devrais consulter un spécialiste?

Anonyme

Tu es parfaitement normal. Ce que tu vis, plusieurs des tes camarades le vivent. Alors cesse de stresser là-dessus. Et comme tes parents sont ouverts, c’est à eux que tu devrais d’abord poser tes questions. Ton père risquerait d’être un très bon guide pour toi. Tu pourrais aussi emprunter en bibliothèque le livre « Full sexuel » de la sexologue Jocelyne Robert qui s’adresse justement aux ados comme toi.