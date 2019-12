Alexander Romanov à Montréal la saison prochaine?

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a mentionné lundi qu’il y a de «très bonnes chances» de voir à l’œuvre le défenseur Alexander Romanov dans la métropole québécoise la saison prochaine.

Interrogé par les médias à la veille du match de son équipe contre les Canucks à Vancouver, le DG s’est ainsi dit optimiste quant à l’éventualité d’amener dans son giron celui qui fut le deuxième choix du club, le 38e au total, au repêchage de 2018. Bergevin a ajouté qu’il prévoyait rencontrer le joueur concerné et son père; le contrat de l’arrière de 19 ans avec le CSKA de Moscou, dans la Ligue continentale, prendra fin le 30 avril.

«J’ai vu deux matchs. [...] J’ai aimé sa défense, surtout qu’il est encore très jeune pour cette ligue», a affirmé le dirigeant à propos de sa visite récente en Russie.

Cette saison, Romanov, 19 ans, a inscrit quatre mentions d’aide en 33 parties de la KHL. Il devrait jouer un rôle de premier plan pour la Russie pendant le prochain Championnat du monde de hockey junior qui s’amorcera le 26 décembre en République tchèque.

Non à l’hypothèque

Par ailleurs, Bergevin semble avoir confiance aux éléments en place sur la patinoire. Aussi, il refuse de sacrifier des espoirs talentueux de son organisation pour améliorer le club à court terme.

«Je ne vais pas hypothéquer le futur de cette formation seulement pour espérer faire les séries éliminatoires, a-t-il déclaré, précisant que les blessures, notamment celle de Jonathan Drouin, complique la tâche du Canadien. Les jeunes, c’est l’avenir de l’équipe et ils se débrouillent bien. Nick [Suzuki] joue de l’excellent hockey, Ryan [Poehling] est revenu et nous sommes là où on s’attendait d’être. Nous avons eu une période difficile, mais là, on est dans le peloton des équipes qui se battront pour les séries et je m’attends à ce qu’il en soit ainsi jusqu’à la fin de la saison.»