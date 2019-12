DENIS, Armande, S.S.A.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 10 décembre 2019, à l’âge de 97 ans, est décédée Soeur Armande Denis, S.S.A. Originaire de Saint-Cuthbert (Berthier), elle était la fille de feu Arthur Denis et de feu Albertine Laferrière.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses neveux et nièces, enfants de (Denis) Jacinthe, Martial, Marjolaine et Yoland; (Fernande) François, Guy, Claire, Denise, Yves et Michel; (Jean-Paul) Patrice; (Marie-Marthe) Germaine; (Alexandre) Paul, Pierre, Louise et Alain; (Marie-Reine) Jean-François, Édith, Simone, Sylvain et Martine; (Françoise) Marc et France.Elle sera exposée à la :DES SOEURS DE SAINTE-ANNE745, AVENUE ESTHER-BLONDIN, LACHINE(angle 18e Avenue et Provost)mercredi le 18 décembre 2019, le salon funéraire sera ouvert à compter de 10 h.Les funérailles auront lieu le même jour, à 13 h 30, en la chapelle de la Maison mère. Après les funérailles, elle sera inhumée dans notre section du cimetière de Lachine. Prière de ne pas envoyer de fleurs.