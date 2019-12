Le gouvernement Trudeau continue de cumuler les déficits

OTTAWA – Le gouvernement réélu de Justin Trudeau continuera de creuser les déficits budgétaires et terminera l’exercice fiscal actuel avec un déficit de 26,6 milliards $.

Dans sa mise à jour économique dévoilée lundi, Ottawa prévoit ensuite inscrire son solde à l’encre rouge à hauteur de 28,1 milliards en 2020-2021. Sans surprise, aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire n'est dans les cartons.

Les libéraux estiment avoir une marge de manœuvre pour continuer de dépenser, s’appuyant sur de bons résultats économiques malgré des incertitudes économiques sur la scène mondiale.

«Il reste beaucoup de travail à faire pour bâtir une économie qui bénéficie vraiment à tous», a toutefois dit le ministre fédéral des Finances Bill Morneau, insistant sur l’importance d’épauler la classe moyenne et de faire profiter toutes les régions canadiennes de la croissance économique.

Les difficultés de l’Ouest canadien se retrouvent en toile de fond de l’énoncé économique qui, sans surprise, ne comprend aucune nouvelle mesure.

Si le gouvernement minoritaire tient au-delà de 2021, il anticipe engendrer des déficits de 22,1 milliards $ en 2021-2022, de 18,4 milliards $ en 2022-2023 et de 16,3 milliards $ en 2023-302.

Comme depuis plusieurs années, le gouvernement Trudeau maintient l'argumentaire qu'il compte baisser graduellement le ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut (PIB). Or, entre 2018-2019 et 2019-2020, les données du ministère des Finances montrent que celui-ci a légèrement augmenté.

Dans leur dernier budget, les libéraux prévoyaient un déficit budgétaire de 19,8 milliards $ en 2019-2020 et de 19,7 milliards en 2020-2021. En campagne électorale, ils ont plutôt prévu créer un déficit de 27 milliards $ en 2020-2021. On comptait ensuite arriver à des déficits légèrement plus bas, avec 23 milliards $ en 2022-2023 et environ 21 milliards $ pour chacune des deux dernières années de mandat.