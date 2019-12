Comment vivre comme du monde sans argent?

J’ai accompagné mon mari dans la maladie pendant huit ans, avant qu’il ne décède. Ce fut ardu, mais je faisais tout ça parce que je l’aimais. J’ai maintenant 71 ans et je me sens bien seule pour faire face à la vie. D’autant plus seule et démunie que pour traverser notre épreuve, nous avons dû dépenser une partie de nos économies ainsi que de nos REER.

Je me retrouve seule dans ma modeste maison avec une pauvre petite voiture pour faire mes courses. Je vis avec 19,500.00$ par mois. C’est bien peu pour faire face aux dépenses courantes comme le téléphone, le câble, l’électricité, les assurances et la nourriture. J’arrive pas mal serrée à la fin de chaque mois. J’apprécierais donc beaucoup que le nouveau gouvernement que nous venons d’élire en octobre, nous donne à nous les aînés, un supplément de 3000.00$ de plus par mois.

Mais malheureusement je ne réponds pas aux critères pour avoir droit au supplément de revenu garanti. On me considère comme étant riche avec ce que j’ai, alors que je suis serrée comme c’est pas possible. On préfère me laisser crever que de m’aider et je trouve ça injuste. Le gouvernement a-t-il pensé que si j’allais vivre en CHSLD je lui couterais bien plus cher que si je continue à rester dans ma maison?

Une personne âgée qui souhaiterait respirer un peu plus

Effectivement si vous décidiez de vendre votre maison pour aller vivre en CHSLD vous pourriez peut-être bénéficier d’une aide gouvernementale. Mais ne perdez pas de vue qu’elle serait établie en fonction d’une évaluation de votre capacité de payer. Que sera-t-elle cette capacité de payer si vous additionnez le revenu de la vente de votre maison, les biens qui vous restent encore, ainsi que votre pension? Et au-delà de ça, le point le plus important à considérer, ne serait-il pas la perte de votre liberté que le fait de vivre dans votre résidence vous assure? C’est un gros pensez-y bien n’est-ce pas?