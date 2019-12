Daaquam un centre de vacances hivernal

Situé dans le parc des Appalaches à un peu plus d’une heure au sud-est de Québec, Chalets et Villégiature de la rivière Daaquam étonne avec sa grande variété d’activités hivernales.

Mis à part le ski alpin, tout y est possible ou presque, de la randonnée équestre au traîneau à chiens, en passant par la raquette, la glissade et le vélo d’hiver.

Ayant gardé son cachet rustique de pourvoirie, ce centre de vacances est tout de même doté d’une piscine intérieure chauffée, ainsi que d’un bain remous extérieur.

Une histoire peu banale

Tout a commencé en 1993 quand Max Vidal, alors guide de chasse et de pêche, a acheté un terrain sur le bord de la rivière Daaquam avec ses petites économies de 5000 $. Aujourd’hui, il est propriétaire de l’établissement, comprenant une auberge et des chalets, avec des membres de sa famille.

Ses parents sont d’origine française, mais lui a grandi à Québec. Cette double culture semble y être pour quelque chose dans cette volonté de s’installer en forêt dans des bâtiments tout en bois, en offrant confort et aventures bien encadrées.

En 1999, Max Vidal rencontrait celle qui allait devenir sa conjointe, Mary-Claude... sur des sentiers au parc des Appalaches ! Passionnée des chevaux, elle a ensuite développé des balades sur le territoire.

Plaisirs et aventures

La randonnée équestre, avec un maximum de cinq chevaux par guide, se fait au pas durant une heure. Mais d’abord, on prend le temps de seller les chevaux et de se familiariser avec eux.

Il en est de même pour les chiens de traîneau qu’on attelle avec soin et qu’on apprend à connaître avant le départ. Petits ou grands tours, excursions plus musclées d’une journée ou plus, le choix est vaste.

► En bref

Chalet de deux chambres ou auberge : 128 $ par nuit pour 2 adultes, 25 $ par enfant (minimum deux nuits)

Accès inclus : raquette, ski de fond, patin, glissade, piscine intérieure

Chien en chalet : 15 $ par nuit

daaquam.qc.ca

D’autres idées pour le week-end

La paix dans Charlevoix

Au parc national des Grands Jardins, se trouvent des chalets EXP, lumineux et conçus pour deux personnes. Aussi à louer : des chalets pour 4 à 8 personnes.

sepaq.com

Promenade aux flambeaux

Au Marais de la Rivière aux Cerises, à Magog, des sentiers seront illuminés quelques soirs sur un trajet de 1,5 km. Les dates : 20, 21, 27 et 28 décembre.

maraisauxcerises.com

Le Refuge du trappeur

C’est le nom d’une petite auberge située tout près du parc national de la Mauricie. Musée de la faune. Cachet autochtone. Grand chalet et camps rustiques.

refugedutrappeur.com