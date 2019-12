Épidémie: une série prometteuse

Certaines maladies frappent fort d’entrée de jeu. D’autres prennent un peu plus leur temps. C’est le cas d’Épidémie.

Nouvelle offre de TVA qui prendra l’antenne au retour des Fêtes, cette série de suspense s’annonçait fort prometteuse, non seulement parce qu’elle marquait les retrouvailles du combo auteurs-réalisateur derrière L’imposteur, mais parce qu’elle présentait des qualités indéniables, incluant une distribution diversifiée menée par Julie Le Breton, et surtout, un sujet catastrophe ambitieux habituellement réservé aux blockbusters hollywoodiens : la propagation d’un virus mortel. De quoi faire grimper les attentes.

Après avoir regardé les deux premiers épisodes, force est d’admettre qu’on n’est pas entièrement convaincu. On attend la suite pour rendre notre verdict final.

Série chorale

Épidémie raconte l’apparition d’un virus inconnu et destructeur au Québec. Au fil des dix épisodes, on montrera comment Anne-Marie Leclerc (Julie Le Breton), une femme intelligente et cartésienne aux commandes du Laboratoire d’urgence sanitaire, tentera de résoudre la crise.

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Série chorale, Épidémie met en scène une multiplicité de personnages qui évoluent dans diverses sous-intrigues : une étudiante au doctorat en biochimie d’origine inuite (Nancy Saunders) qui essaie d’aider sa cousine itinérante (Ulivia Uviluk), un fermier retraité vendeur de furets (Gilles Renaud), une vlogueuse/influenceuse (Ève Landry) qui cherche à devenir mère porteuse pour son couple d’amis gais (Guillaume Cyr, Félix-Antoine Tremblay), une médecin farouchement indépendante prise au cœur d’un triangle amoureux (Mélissa Désormeaux-Poulin), etc.

Toutes ces histoires présentent un certain potentiel, mais leur mise en place ralentit — initialement — le développement du drame principal. Tellement qu’après deux heures d’action (ou plutôt 90 minutes, en enlevant les pauses), on sent qu’on a seulement placé les pions. Pour une fiction qui s’appelle Épidémie, on aurait préféré une sortie plus virulente.

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Une sortie importante

La direction de TVA mise beaucoup sur Épidémie, qu’elle qualifie de « série événementielle », au même titre que plusieurs grands succès du réseau, comme Fugueuse, Pour Sarah et Alerte Amber.

Parlant d’Alerte Amber, les premiers épisodes nous avaient laissés plutôt perplexes en septembre. Mais rendu en octobre, on était conquis. L’histoire se répétera peut-être avec Épidémie. L’idée de base est trop alléchante pour qu’on abandonne aussi facilement.

Une série documentaire de deux heures accompagnera la diffusion d’Épidémie.

Intitulée Pandémie : sommes-nous prêts ? et diffusée sur Club illico à compter du 30 janvier, elle examinera ce qui a été fait en matière d’intervention d’urgence. TVA a déjà commencé à participer : au visionnement de presse, lundi matin, des petites bouteilles de Purell avaient été déposées sur chaque table, en guise de clin d’œil.

► Épidémie sera présenté à TVA les mardis soir 21 h à partir du 7 janvier.