Gloire Muganda souhaite revenir au jeu en août

Après deux ans à l’écart du jeu, Gloire Muganda effectuera un retour avec les Stingers de Concordia.

À compter de janvier, l’ancien porteur de ballon du CNDF devra toutefois mettre les bouchées doubles sur les bancs d’école s’il veut être admissible à l’automne.

« Tout le monde a droit à une deuxième chance et c’est à lui d’en profiter, a résumé l’entraîneur-chef des Stingers, Brad Collinson. On lui offrira tous les outils nécessaires pour connaître du succès, mais ça sera à lui de fournir les efforts. »

Au terme de sa carrière collégiale, il y a deux ans, l’aîné de la famille Mugunda s’était engagé avec le Rouge et Or de l’Université Laval à défaut de l’équipe des Stingers qu’il avait longuement considérée, car il n’était pas admissible sur le plan académique quand la saison 2018 a débuté. Il doit donc obtenir 18 crédits au cours des deux prochaines sessions.

« C’est un très bon ami de notre receveur Jacob Salvail et c’est Gloire qui nous a contactés, a indiqué Collinson. De notre côté, nous étions aussi intéressés, mais on avait beaucoup de questions. Il sait ce qu’il devra faire. On souhaite le voir en uniforme en août, mais il doit régulariser sa situation académique. »

Percée chez les francophones

Les Stingers font une percée chez les francophones dans le recrutement de cette année. Leur plus récente prise est le quart-arrière Adrien Guay, des Faucons de Lévis-Lauzon.

« Quand je jouais à Concordia, il y avait plusieurs francophones dans l’équipe et on veut recréer ça, a raconté Collinson. On tente de percer les marchés collégiaux, dont plusieurs sont francophones. On ne gagne pas toutes nos batailles, mais nous n’étions jamais dans les choix des francophones dans le passé. »

Si certains ont des doutes sur le fait que Guay puisse évoluer comme pivot dans les rangs universitaires, Collinson croit que le Lévisien sera un atout pour les Stingers. « C’est un très, très bon athlète et il pourra nous aider dans le système que l’on joue, a-t-il mentionné. Avec la venue de Mathieu Forget [Victoriaville] et la présence d’Olivier Roy, il y aura une bonne bataille au poste de quart-arrière au camp d’entraînement. »

Embauché, lundi, par McGill comme entraîneur des receveurs, Cory Watson avait contacté son alma mater, mais Collinson n’avait rien à lui offrir. « Cory a toujours bien représenté Concordia et je lui souhaite bonne chance. Avec Seydou Junior Haïdara qui fait un bon travail, on n’avait pas de place. On ne s’est donc pas rendu à discuter s’il voulait se joindre à nous. »