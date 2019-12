Guy Cormier demeurera à la tête de Desjardins pour un autre mandat 

Alors qu’il fait face à la plus importante crise dans l’histoire du Mouvement Desjardins avec la fuite de données, Guy Cormier demeurera à la tête de la coopérative pour un autre mandat de quatre ans.

L’actuel président et chef de la direction a été réélu par acclamation. Il est le patron de l’institution financière depuis 2016.

Cette année-là, M. Cormier, qui occupait avant le poste de premier vice-président réseau des caisses et services aux particuliers, était devenu le plus jeune président dans l’histoire de l’organisation.

L’homme de 46 ans à l’époque succédait à Monique F. Leroux. Ses rivaux dans la course étaient l’ex-politicien Daniel Paillé et Robert Ouellette qui occupait le poste de premier vice-président Technologies et services partagés avant de remettre sa démission.

Pour cette nouvelle élection, la période d’inscription pour les candidatures s’est terminée vendredi dernier. S’il y avait eu un autre candidat, la campagne électorale se serait échelonnée du 27 janvier au 13 mars.

Au cours des derniers mois, M. Cormier a fait plusieurs apparitions publiques dans le cadre de la fuite de données causée par un employé malveillant. Cet incident a touché 4,4 millions de membres et d’entreprises.

La semaine dernière, la coopérative a révélé que son ex-employé avait également eu accès dans le cadre de ses fonctions aux données additionnelles de 1,8 million de détenteurs de cartes de crédit et de produits de financement qui n’étaient pas membres chez Desjardins.

Au début du mois de décembre, Guy Cormier avait aussi annoncé le départ de deux vice-présidents en lien avec la fuite de données, soit le premier vice-président exécutif et chef de l’exploitation, Denis Berthiaume, et le premier vice-président des technologies de l’information, Chadi Habib.

Les cinq derniers présidents