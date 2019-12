Je sors, je reste

Coup de cœur

Théâtre

Des souris et des hommes

Retrouver les personnages de l’auteur John Steinbeck sur scène. Mise en scène par Vincent-Guillaume Otis, la pièce inspirée du chef d’œuvre de la littérature suit les aventures de George et Lennie. Les deux amis ont pour rêve de devenir propriétaires de leur propre ferme. En attendant, ils travaillent de ferme en ferme pour ramasser l’argent nécessaire. George agit comme protecteur pour Lennie qui est atteint d’une déficience intellectuelle. Un accident impardonnable commis par Lennie, qui a une force herculéenne, chamboulera leur vie à jamais.

Ce soir à 20h à la Salle Pauline-Julien, 15 615 boulevard Gouin

Je sors

Musique

Noël une tradition en chanson

Brigitte Boisjoli, Marie-Michèle Desrosiers, Christian Marc Gendron, Marie-Denise Pelletier, Nathalie Simard, Marie-Elaine Thibert et Yoan unissent leur voix afin d’offrir un spectacle de Noël haut en couleur. Les plus beaux airs de Noël, tel que Noël blanc, J’ai vu maman embrasser le père Noël, Le sentier de neige, Marie-Noël et Sainte Nuit, seront joués au cours de la soirée.

Ce soir à 20h au Casino de Montréal, 1 avenue du Casino

Cinéma

La belle époque

Ce film du réalisateur et humoriste français Nicolas Bedos a pour personnage principal Victor, un sexagénaire blasé. Un jeune entrepreneur, Antoine, changera tout avec son entreprise, ma foi, particulière. Les clients peuvent retourner à l’époque de leur choix. Victor choisira de retourner dans la semaine où il avait rencontré l’amour de sa vie.

Sorti le 13 décembre

Humour

Le Bat-Man des Pic-Bois

Le duo d’humoristes, les Pic-Bois, frappe encore avec un spectacle tout aussi absurde que drôle. Dany Presto, mieux connu sous le nom du Magicien pervers, incarnera le Bat-Man. Le héros va au front afin que la population puisse avoir une sexualité assumée. Il devra affronter Philippe le pirate. Malheureusement, Dany Presto ne peut compter sur l’aide de son comparse, Frimousse, qui est en prison.

Ce soir à 20h et 22h au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine Est

Musique

Les Grandes Voix du Québec chantent Noël

L’OSM a préparé un concert du temps des Fêtes avec la collaboration de Marie-Nicole Lemieux, Étienne Dupuis et les Petits Chanteurs du Mont-Royal. White Christmas, Minuit chrétien, Adeste fideles ainsi que Casse-Noisette de Tchaïkovski, sont quelques chansons au programme de la soirée qui réchauffera les cœurs.

Ce soir à 20h à la Maison symphonique, 1600 rue Saint-Urbain

Musique

Barrenechea

La formation menée par Sergio Barrenechea est de passage au Théâtre Outremont dans le cadre de la série des Mardis métissés. Il s’agit d’une soirée idéale pour retrouver un peu de soleil avec de la musique aux rythmes du Mexique, d’Afrique, d’Amérique latine et d’Espagne. L’envie de se déhancher risque de s’emparer de la foule assez rapidement!

Ce soir à 20h au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Je reste

Web

Les pays d’en haut

Les impatients peuvent voir la 5e saison des Pays d’en haut dès maintenant sur Ici Tou.tv Extra. Rien ne va plus à Saint-Adèle puisqu’une épidémie de variole frappe le village. Séraphin, qui est sous-ministre de la colonisation, devra revenir de Québec pour gérer cette crise. Bidou trouvera, quant à lui, un moyen de faire de l’argent en vendant une concoction de son cru.

Disponible sur ICI Tout.tv Extra depuis le 12 décembre

Web

King Lajoie

Le court métrage de Joannie Lafrenière, King Lajoie, est maintenant disponible sur CBC GEM. Le film de 26 minutes plonge dans l’univers d’Elvis Presley par le biais d’un personnificateur surnommé Elvis Lajoie.

Disponible sur CBC GEM depuis le 6 décembre

Livre

Père Fouettard, c’est qui celui-là?

L’auteure belge Charlotte Bellière se penche sur l’icône du temps des Fêtes, le père Fouettard, dans cet album jeunesse illustré par Ian De Haes. Le pauvre père Fouettard a perdu la mémoire après avoir reçu des cadeaux sur la tête. Antoine et Arthus tenteront tant bien que mal de l’aider à remplir ses responsabilités.

Sorti le 4 novembre