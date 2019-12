La mairesse Plante victime de cyberintimidation

MONTRÉAL – Dans la foulée de la plainte à la police déposée par la députée de Québec solidaire, Christine Labrie, victime de harcèlement en ligne, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a admis lundi être parfois la cible d’insultes.

Elle a déclaré à l’hôtel de ville en avoir assez des gens qui se cachent derrière leur clavier pour proférer des menaces.

«Il faut envoyer un message à ceux et celles qui sont derrière leur clavier et qui pensent pouvoir dire à peu près tout et n’importe quoi, dont des menaces. C’est inacceptable, ce n’est pas dans ce genre de société qu’on souhaite vivre», a-t-elle dit.

«Les gens doivent être imputables de leurs gestes», a-t-elle ajouté.

La mairesse a continué en disant qu’elle s’habituait presque à recevoir des insultes ou des propos haineux.

«Après deux ans comme mairesse, je me dis "ce n’est pas si pire". Et pourtant, il y a des paroles qui sont parfois absolument dégoûtantes, dégradantes et teintées de violence. Je crois que toutes les femmes, mais aussi les hommes, doivent adopter une politique de tolérance zéro à cet égard», a soutenu Mme Plante.