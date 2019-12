Le Cirque du Soleil supprime 53 postes à son siège social

Plus de 53 personnes qui travaillent au siège social du Cirque du Soleil à Montréal ont perdu leur emploi le 13 novembre, a appris Le Journal.

« Chaque employé que l’on doit laisser aller est un employé de trop. C’est une grande famille le Cirque. Ce n’est jamais de gaité de cœur, mais c’est vraiment pour des raisons de productivité et de réorganisation », a précisé au Journal la directrice principale des relations publiques du Cirque du Soleil, Caroline Couillard.

Cette année, le Cirque du Soleil a produit plus de 19 spectacles à travers le monde, ce qui l’a poussé à embaucher plus de travailleurs au Québec, mais aujourd’hui, il cherche à réduire ses équipes pour s’adapter à la cadence.

« En 2020, on revient à un niveau normal des choses. On a fait beaucoup d’embauches en 2018 et 2019 pour être en mesure de livrer ces spectacles-là. C’est le retour du balancier», a illustré Caroline Couillard.

Plus de 4000 employés travaillent au Cirque du Soleil sur la planète, dont près de 1600 au siège social de Montréal, et plus de 1400 artistes. Le géant du divertissement est présent dans près de 450 villes et une soixantaine de pays.

D’autres détails suivront.