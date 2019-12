Les caléchiers font une demande d'injonction

MONTRÉAL | Les propriétaires de calèches ont déposé, ce lundi, au palais de justice de Montréal une injonction pour contrer la fin de leur industrie prévue le 31 décembre.

L’administration Plante a pris la décision de mettre fin à cette industrie en raison de manquements touchant le bien-être des chevaux.

Or, en entrevue lundi dans le cadre de l'émission de Mario Dumont sur les ondes de LCN, le président de l'Association des hommes et femmes à chevaux de Montréal, Luc Desparois, a confirmé qu'un ultime affrontement est à prévoir en cour pour tenter d'assurer la survie de l'industrie des calèches.

«Nous nous opposons au règlement de la Ville de Montréal qui veut interdire les calèches. En bon québécois, je trouve que la mairesse de Montréal a du front tout le tour de la tête. Ça ne nous intéresse pas de vendre nos chevaux, encore moins à la Ville ou à Mme Plante. Son offre est ridicule. Elle n'a aucune idée de l'argent, des milliers de dollars, qu'on a pu investir. C'est sans compter les heures de notre vie et de notre temps consacrées à cette industrie. Valérie Plante vient nous ridiculiser en nous offrant 1000$ par cheval. Je pense que pour la viande de notre animal, le boucher offre le même montant», a lancé M. Desparois.

La Ville de Montréal offre en effet une compensation financière de 1000$ aux propriétaires de chevaux de calèche pour éviter qu’ils soient envoyés à l’abattoir. On préfère que l'animal soit pris en charge par la SPCA, qui va l'envoyer dans un refuge ou une famille adoptive.

Malgré la demande d'injonction, la mairesse de Montréal garde espoir de voir les calèches disparaître du paysage montréalais au premier jour de 2020.

«Ça ne m’inquiète pas dans la mesure où notre règlement, il est solide. On a pris le temps de bien l’écrire. On a donné également une période [de temps] pour que les cochers et l’industrie puissent s’adapter», a souligné Valérie Plante lundi.

Celle-ci a précisé qu'environ 25 cochers et une cinquantaine de chevaux sont concernés.

Un seul cocher indépendant s’est prévalu du programme de la Ville à ce jour, afin d’assurer une retraite paisible pour son cheval, selon le conseiller municipal Sterling Downey.

Une hausse de la compensation financière ne semble pas dans les cartons. «Notre règlement, on l’a pensé en amont [...], incluant les dispositions financières, alors on s’en tient à ce qui est proposé», a dit Mme Plante.

- Avec la collaboration d'Yves Poirier, TVA Nouvelles, et Elsa Iskander, 24 Heures