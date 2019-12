Les ennemis de l’Humanité

La COP25 est un désastre politique. On peut bien se fermer les yeux et espérer que l’année prochaine à Glasgow la conférence de la COP26 sera plus productive. Mais en fait, le freinage des politiques environnementales provient d’un petit groupe de pays dont les intérêts économiques et politiques ne changeront pas d’ici l’an prochain.

La conférence de cette année était surtout technique. Elle devait accoucher de moyens concrets pour calculer les échanges de crédits carbone entre les pays. Les organisateurs auraient bien voulu que les gouvernements du monde entier en profitent pour annoncer de nouveaux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Cela n’a pas été le cas.

Pourtant, les émissions de gaz à effet de serre empirent et les scénarios de changements climatiques les plus extrêmes deviennent de plus en plus probables.

Les principaux coupables

Les principaux coupables sont connus : d’abord la Chine et l’Inde, qui comptent à elles seules pour près de 80 % des nouvelles émissions de gaz à effet de serre. Les États-Unis et le Brésil, qui sous l’impulsion de leur président respectif, refusent d’accepter les données scientifiques les plus élémentaires sur le climat. L’Arabie saoudite et l’Australie, qui veulent, coûte que coûte, continuer à exploiter leurs hydrocarbures.

Les intérêts à court terme de ces pays ennemis de l’Humanité ne vont pas changer. Les dirigeants chinois prétextent faussement que la Chine est un pays en voie de développement, ce qui devrait lui donner des passe-droits en matière d’environnement. Pourtant, la Chine est l’économie la plus riche au monde. L’Inde utilise un prétexte similaire. Les républicains de Trump estiment faussement que les ressources énergétiques traditionnelles sauveront l’économie américaine.

Avec la bénédiction des fondamentalistes

Les dirigeants qui nuisent le plus à l’Humanité sont aussi proches de milieux très fondamentalistes. Xi Jinping est un communiste dogmatique qui croit que les progrès scientifiques vont résoudre tous les problèmes. Donald Trump et Jair Bolsonaro sont proches des évangélistes qui croient que hâter la fin du monde est une bonne chose puisque Jésus-Christ reviendrait plus rapidement sur Terre. Le premier ministre de l’Australie est un pentecôtiste, une religion qui avance des croyances similaires. Les Saoudiens s’imaginent que la volonté d’Allah sera faite quoi qu’il arrive. Des hindouistes pensent que la fin du monde sera suivie de la naissance du monde nouveau.

Autant de bêtises qui démobilisent une partie des populations dans chacun de ces pays.

Deux moyens peuvent faire bouger les pays qui tiennent l’Humanité en otage.

Le premier est d’amorcer un mouvement mondial de boycottage des produits qu’ils exportent. Ce boycottage n’a pas à être total. Il peut être partiel et circonstanciel. La simple perspective d’être de plus en plus boycotté par les citoyens des pays qui font un effort raisonnable pour lutter contre les changements climatiques pourrait terroriser les industries qui sacrifient les intérêts à long terme de l’Humanité contre les bénéfices à court terme de leurs entreprises.

Le second moyen est d’attaquer les croyances ridicules qui confortent une partie des gens dans l’inaction face aux changements climatiques. Ces changements ne déboucheront vraisemblablement pas sur la fin de l’Humanité. Mais ils pourraient bien en détruire une bonne partie.