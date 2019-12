Première vague de froid intense au Québec cette semaine

Le Québec connaîtra sans doute sa première vague de froid extrême cette semaine, où des températures sous les normales jumelées avec de forts vents accroîtront le refroidissement éolien.

Les journées de jeudi et vendredi seront les plus froides, selon Environnement Canada. Si le mercure glissera autour des -14 degrés sur l’Est et la vallée du Saint-Laurent, et -16 en Outaouais, les rafales de vent feront ressentir des -23 à -25 lors des deux journées qui seront pourtant ensoleillées. Le ressenti pourra atteindre -31, jeudi en Abitibi.

Les nuits seront encore plus fraîches. Dès la nuit de mercredi à jeudi, il faudra compter sur du -21 degrés à Gatineau, -17 à Montréal et Québec ou -19 à Sherbrooke. La nuit suivante sera aussi identique.

Avant cet épisode frileux, la province connaîtra mardi et mercredi un ciel couvert avec des averses de neige éparses. Entre 1 et 4 cm de flocons sont attendus sur le sud de la province, et un peu plus de 5 cm en Estrie.

La région de Québec et celles plus au nord seront épargnées par ces averses.

Le thermomètre oscillera entre -3 et -11 degrés mardi et mercredi à Québec, -1 et -6 à Montréal et -4 à -7 à Gatineau.