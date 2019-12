Un homme refusé sur le site de La Ronde obtient un dédommagement

Le passeport-saison de La Ronde peut s’avérer très avantageux après quelques utilisations, mais encore faut-il être accepté au parc pour en profiter. En août dernier, Jorge Klaric s’est vu refuser son entrée sur le site par la sécurité qui n’établissait pas de lien d’apparence entre l’homme et la photo sur sa carte d’accès.

«J’ai montré ma carte et ils m’ont dit que ce n’était pas moi», raconte Jorge, qui s’était présenté au parc d’attractions avec sa femme et de ses deux enfants.

«Après 20 minutes d’attente, la personne de sécurité est arrivée, se souvient-il. On m’a regardé, on a regardé la photo. Ils se sont dit "Ah, c’est pas lui", donc là ils m’ont posé deux questions [...] ma date de naissance et mon adresse personnelle», relate celui qui leur a répondu correctement.

C’est que Jorge avait maintenant des lunettes et une barbe, ce qui en était tout autre au moment de sa photo. Si le doute demeurait légitime aux yeux des employés de La Ronde, les choses se sont corsées au moment où il a sorti son permis de conduire et sa carte d’assurance maladie pour tenter de démontrer la validité de sa carte.

«Le gars de la sécurité a commencé à pogner les nerfs, puis il dit: "Non, non c’est pas vous", puis il m’a fermé le cubicule, ce qui a fait que je n’ai pas pu rentrer à La Ronde», soutient-il.

La Ronde réagit

Interrogée sur le sujet, l’équipe de La Ronde a d’abord affirmé que «dans ce cas particulier, l’apparence [était] différente de celle sur sa photo d’identité.»

Par voie téléphonique, l’entreprise a indiqué que des questions avaient été posées au visiteur afin de vérifier son identité, mais que ce dernier ne pouvait répondre correctement aux questions.

Deux jours après ce premier contact, La Ronde s’est rétractée et a avoué être en mesure de confirmer l’identité de Jorge Klaric. Il a depuis été indemnisé pour le désagrément occasionné et a reçu des passes de saison VIP pour sa famille pour la prochaine année.