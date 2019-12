Surprises musicales extraordinaires pour Noël à Drummondville

Les élèves du Collège Saint-Bernard de Drummondville ont surpris des clients d’une compagnie de taxi en leur faisant passer un moment de bonheur. Ils les ont accompagnés durant le trajet en chantant et en dansant au rythme de la musique de Noël.

En limousine, en autobus ou en calèche, les clients chanceux ont eu droit à une promenade inoubliable grâce au talent et à la générosité des élèves. Les jeunes chanteurs, danseurs et musiciens ont alimenté la magie de Noël un peu partout à Drummondville.

«J’ai appelé pour avoir un taxi et quand j’ai vu l’autobus s’arrêter devant chez moi, je ne comprenais pas trop. Un homme en habit m’a demandé de monter et j’ai vu tous les danseurs, avec la musique de Noël, je ne croyais pas ce que je voyais», raconte Pierre-Luc Hudon.

Les élèves ont pratiqué leur numéro quelques semaines avant de se donner en spectacle. «On ne savait pas à quoi s’attendre nous non plus, on ne savait pas comment les gens allaient réagir. Quand on voit la lumière apparaître dans leurs yeux, c’est magique. On réalise qu’on leur fait plaisir et qu’ils sont contents d’être là», dit la jeune Emma Larocque.

«On voulait faire différent des spectacles de Noël traditionnels devant les familles, qui disons-le est un public conquis d’avance, indique Dominic Boisclair, coordonnateur des événements au Collège Saint-Bernard. On voulait sortir les élèves de leur zone de confort et en même temps, de répandre du bonheur à des inconnus.»

Pour Sonia Tanguay, cette surprise était inespérée. «Depuis le décès de ma mère, il y a quatre ans, je n’ai jamais fêté Noël. Ces jeunes-là ont ravivé l’esprit de Noël en moi et j’ai décidé de décorer mon appartement cette année. C’est vraiment le plus beau cadeau que je pouvais recevoir», confie la femme, encore émue.