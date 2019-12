Trump est notre homme: la transition d'Obama à Trump complétée au Michigan?

Le site Axios dévoilait tôt ce matin les résultats d’une consultation menée auprès d’électeurs indécis lors de l’élection de 2016.

La firme Engagious a échangé pendant environ deux heures avec des électeurs qui avaient appuyé le président Obama avant de se tourner vers Donald Trump. Ils habitent la circonscription de Saginaw où le président républicain ne s’était imposé que par 1% alors que l’ancien président démocrate y avait obtenu une marge confortable de 12%. Des réflexions d'indécis dans un État pivot, exactement ce pour quoi on se bat en 2020!

Bien sûr, l’étude d’un petit groupe dans une seule circonscription ne permet pas d’obtenir une aussi grande précision qu’avec un sondage, mais les résultats devraient faire réfléchir les démocrates, tout particulièrement les candidats progressistes. Dans mon billet précédent, je soulignais que l’équipe de Donald Trump est déjà sur le terrain depuis un bon moment et qu’elle va concentrer ses efforts sur les petites circonscriptions comme Saginaw.

De quoi les démocrates devraient-ils se méfier? Tout d’abord du fait que ces indécis de 2016 le sont de moins en moins et qu’ils entendent appuyer Donald Trump en 2020. Malgré les frasques du président, ils sont satisfaits de la performance d’ensemble et souhaitent lui donner la chance de continuer à remplir ses promesses.

Les participants n’apprécient pas l’insistance placée actuellement sur la procédure de destitution. Ils considèrent l’exercice comme un gaspillage de fonds publics qui démontre bien que les démocrates ne se soucient pas des vrais enjeux. Ils s’attendent à ce qu’on leur parle d’immigration illégale, de soins de santé et d’emplois. Donald Trump les écoute, pas Nancy Pelosi.

Non seulement les sorties intempestives de Trump ne les indisposent plus, mais ils ont appris à apprécier son attitude. Le «je-m’en-foutisme» du président démontre son indépendance et le fait qu’il ne doit rien à personne.

J’ai pensé vous relayer les résultats du travail auprès de ce groupe témoin parce que je considérais que le tout complétait bien le contenu de mon premier billet de la journée. Les stratèges du président savent où ils doivent frapper et à qui ils s’adressent.

Soyez convaincus que les stratèges démocrates qui vont gérer la campagne 2020 ont déjà un carnet de notes bien rempli. Eux aussi arpentent les circonscriptions depuis un certain temps. Jusqu’à maintenant les sondages leur sont favorables et les démocrates devraient l’emporter, mais des signaux inquiétants continuent d’apparaître. Tant et aussi longtemps qu’on ne connaîtra pas l’identité du candidat ou de la candidate, impossible d’ajuster le tir et de cibler le bon message.

