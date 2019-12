Vidéo de Catherine Dorion: Nathalie Roy fait un signalement à la SQ pour des commentaires haineux

Deux députées ont porté plainte à la police lundi en raison de messages haineux reçus en ligne récemment.La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé en après-midi avoir fait un signalement au service de renseignement de la sécurité de la Sureté du Québec après avoir reçu plusieurs messages haineux dans différentes boîtes de messages personnels.

En entrevue à QUB radio lundi, elle a affirmé avoir été interpellée par des internautes après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle la députée de Québec solidaire, Catherine Dorion. Cette dernière y reproche de ne pas avoir répondu à ses questions lors d’une interpellation à la mi-novembre, ce dont Nathalie s'est défendue.

«La vidéo qu’elle a mise en ligne fait sept minutes et on m’y entend, si vous le calculez, moins d’une minute. [...] Ce qu’elle omet de dire, c’est qu’il s’agit d’un exercice qui dure deux heures et que j’ai parlé durant 45 minutes sur le sujet qu’elle avait choisi», a déploré la députée de Montarville.Elle a aussi expliqué avoir reçu plusieurs messages haineux reçus des dizaines de messages haineux dans ses différentes boîtes de messagerie personnelles à la suite de la diffusion de la vidéo.

«Lorsqu’elle a mis la vidéo en ligne, qui donne l’impression que je suis incapable de m’exprimer, que je ne comprends rien, ç’a commencé à déraper sérieusement sur les réseaux sociaux», a-t-elle mentionné.

«Il va de soi que dans de pareils cas, il faut dénoncer», a indiqué l’attachée de presse de Nathalie Roy, Brigitte Roussy, à propos des menaces reçues par la ministre lundi.

Deux semaines après s’être levée au salon bleu pour dénoncer les messages haineux adressés régulièrement en ligne aux députées, la solidaire Christine Labrie a annoncé par le biais de sa page Facebook avoir elle aussi adressé deux plaintes à la police pour des menaces à son endroit.

«C'est toute une expérience, et maintenant je comprends beaucoup mieux pourquoi c'est difficile pour les femmes de faire cette démarche», a-t-elle écrit.

Dans son message publié en ligne, Christine Labrie décrit «pourquoi c'est difficile pour les femmes de faire cette démarche». D’abord, elle a dû retourner dans ses archives pour retrouver les traces de ces menaces, mais elle a dû également attendre le moment opportun alors qu’elle se trouvait dans sa circonscription et qu’elle disposait de plusieurs heures de temps libre.

«Heureusement, c'est assez rare que je reçoive des messages qui appellent à porter plainte, mais pour une personne qui en reçoit beaucoup, si elle porte plainte chaque fois, c'est clair que ça la paralyse dans son travail.»