DIONNE, Aurèle



De Sainte-Thérèse, le 12 décembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Aurèle Dionne, époux de feu Mme Linda Cyr.Prédécédé de son fils Daniel (Monique), il laisse dans le deuil ses frères Fernand (feu Eugénie) et Réal (Michèle) ainsi que ses soeurs Laurette (Gérard) et Nicole (feu Robert), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 21 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h au:105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 16h en la chapelle du complexe, suivie de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.