15 albums pour des Fêtes réussies

À une semaine du réveillon, vous cherchez encore l’album parfait pour vous mettre dans l’esprit des Fêtes ? Ça tombe bien, les derniers mois ont été particulièrement fastes en matière de musique de Noël. Voici dix nouveautés, et cinq classiques indémodables, à glisser dans votre lecteur cette année.

Isabelle Boulay

En attendant Noël

Photo courtoisie

Isabelle Boulay ratisse (très) large avec En attendant Noël, un premier album destiné à devenir un incontournable des Fêtes. La chanteuse se délie les cordes vocales autant sur les Blue Christmas que Petit Papa Noël, White Christmas et Le Sentier de Neige, et ce, avec toute l’élégance qu’on lui connaît. On craque particulièrement pour I’ll Be Home for Christmas, servi ici en duo avec Rufus Wainwright.

Robbie Williams

The Christmas Present

Photo courtoisie

L’enfant terrible de la pop britannique nous offrait plus tôt cet automne un tout premier album de Noël. Au menu, plusieurs chansons originales, entremêlées de classiques de la trempe de Christmas (Baby Please Come Home), Winter Wonderland et Let It Snow ! Let It Snow ! Let It Snow !, et des collaborations avec Bryan Adams, Rod Stewart et Jamie Cullum, pour ne nommer que ceux-ci.

Idina Menzel

Christmas : A Season of Love

Photo courtoisie

Pour son deuxième album de Noël, Idina Menzel a enrôlé les talents d’Ariana Grande, Billy Porter, Aaron Lohr et Josh Gad pour revisiter des incontournables tels que I’ll Be Home for Christmas ou encore I Got My Love to Keep Me Warm. La pièce de résistance ? La magnifique Seasons of Love, empruntée à la comédie musicale Rent, spectacle dans lequel la chanteuse a fait ses débuts sur Broadway à la fin des années 1990.

Lea Michele

Christmas in the City

Photo courtoisie

Les fans de Glee sont bien servis. Lea Michele, alias Rachel Berry, s’est servi de son album Christmas in the City pour retrouver Jonathan Groff (Jesse St. James) et Darren Criss (Blaine Anderson) le temps de deux duos. On salue encore une fois la voix puissante de la chanteuse, particulièrement bien servie par les cantiques classiques revisités ici.

John Legend

A Legendary Christmas

Photo courtoisie

Compagnon idéal d’un feu de foyer et d’un chocolat bien chaud, A Legendary Christmas réchauffera aussi bien les cœurs que les esprits. Le crooner à la voix de velours propose ici près d’une vingtaine de titres, comprenant une relecture actualisée du classique Baby It’s Cold Outside, éradiquant tout propos controversé.

Pentatonix

The Best of Pentatonix Christmas

Photo courtoisie

Pentatonix nous impressionne encore une fois. En plus de duos avec Kelly Clarkson, Jennifer Hudson et la regrettée Whitney Houston, le quintette a capella s’éloigne des sentiers battus pour revisiter des chansons telles que When You Believe, d’ordinaire peu associées aux Fêtes.

Damien Robitaille

Bientôt ce sera Noël

Photo courtoisie

On reconnaît bien vite l’univers musical de Damien Robitaille au fil de Bientôt ce sera Noël, un premier album des Fêtes aux influences pop, soul, folk et même disco. C’est charmant, ça groove, et c’est particulièrement enrobant. Bref, un album à l’image du chanteur.

John Barrowman

A Fabulous Christmas

Photo courtoisie

Chose promise, chose due. John Barrowman livre aujourd’hui un premier album de Noël « fabuleux », reprenant les classiques comme Have Youself A Merry Little Christmas, O Holy Night et Sleigh Ride, avec toute la verve à laquelle il nous a habitués.

Ne-Yo

Another Kind of Christmas

Photo courtoisie

L’omniprésence des grelots et clochettes sur les airs de Noël vous irrite ? Ne-Yo a la solution pour vous. Avec Another Kind of Christmas, le chanteur américain reste bien ancré dans ses racines R&B pour une option plus rafraîchissante et, avouons-le, plus sexy que Petit Papa Noël.

Joli-Bois

Vert forêt

Photo courtoisie

Fortes d’un premier EP paru l’an dernier, les comédiennes Sonia Cordeau et Raphaëlle Lalande se risquent aujourd’hui avec une poignée de chansons de Noël originales réunies sur l’album Vert forêt. Et le résultat est particulièrement réussi, gagnant une place de choix sur nos listes de lectures du réveillon.

Les classiques indémodables

Mariah Carey

Merry Christmas

Photo courtoisie

Même après 25 ans, All I Want for Christmas Is You n’a pas pris une seule ride. Mariah Carey a d’ailleurs profité de cet anniversaire pour gâter ses lambs avec une réédition de son célèbre album de Noël, comprenant de nouveaux enregistrements, versions live et remix de ses succès festifs.

Vince Guaraldi Trio

A Charlie Brown Christmas

Photo courtoisie

Pour plusieurs, Noël et Charlie Brown sont indissociables depuis maintenant plus de cinq décennies. L’album A Charlie Brown Christmas, bande originale de l’émission spéciale du même nom, continue donc de s’imposer, année après année, dans les festivités du monde entier.

Michael Bublé

Christmas

Photo courtoisie

Quelques années à peine après sa sortie, Christmas de Michael Bublé est déjà devenu un classique en bonne et due forme. Une nouvelle version de l’album, récemment revampée, inclut de nouveaux enregistrements de Frosty the Snowman, Silver Bells et autres Winter Wonderland, histoire de bonifier un album déjà pratiquement parfait.

Maryse Letarte

Des pas dans la neige

Photo courtoisie

Depuis sa sortie en 2008, l’album Des pas dans la neige a résonné tant au Québec qu’à l’international, trouvant le succès jusqu’en Asie et en Europe. Et c’est facile de comprendre pourquoi. Véritable bonbon musical qu’on prend plaisir à redéballer chaque année, il fait désormais partie des traditions musicales de bien de foyers.

Bing Crosby

Bing at Christmas

Photo courtoisie

Disparu, mais jamais oublié, Bing Crosby faire encore vibrer les nostalgiques chaque temps des Fêtes. Et bonne nouvelle pour ceux qui souhai­taient mettre à jour leur collection, les disquaires proposent désormais une toute nouvelle version de l’album classique Bing at Christmas, où la voix du chanteur est accompagnée de nouveaux arrangements enregistrés par l’Orchestre symphonique de Londres.