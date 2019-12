CIALDELLA, Joseph Georges



À Ste-Thérèse, au CHSLD Drapeau-Deschambault, est décédé le 6 décembre 2019 à l'âge de 81 ans, M. Joseph Georges Cialdella, époux de feu Mme Monique Jolicoeur.Il laisse dans le deuil ses frères Aldo Cialdella (Agathe Houle) et Jean-François Cialdella (Jocelyne Manseau), sa soeur Hélène Cialdella (feu Dario Marmo), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 décembre 2019 dès 11h. Une cérémonie de dernier adieu suivra à 15h à la résidence funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Un remerciement au personnel du 5e étage de l'Hôpital régional de St-Jérôme pour leur professionnalisme.Un don à la Fondation de l'Hôpital régional de St-Jérôme serait apprécié.fondation@cdsj.org