SABOURIN, Rose-Aimée



De St-Eustache, le jeudi 12 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Rose-Aimée Campion, épouse de feu M. Denis Sabourin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Line (Robert), Danièle (Richard), Louise (Denis), ses petits-enfants : Marie-Claude, Vincent (Angela) et Isabel, Caroline, Stéphanie (Brandon) et Marc-André, Hugo et Anaël, son frère Marcel, ses soeurs Henedine, Solange et feu Anne-Marie, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE ST-LOUIS, ST-EUSTACHEle jeudi 19 décembre prochain de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h. La famille sera au salon le lendemain vendredi 20 décembre dès 9h.Les funérailles seront célébrées ce même vendredi dès 11h, en l'église de St-Eustache (123, rue St-Louis, St-Eustache). L'inhumation suivra au cimetière de Deux-Montagne (St-Agapit) situé sur la 24eme Avenue.