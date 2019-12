Accident de travail mortel: une ferme maraîchère de la Montérégie mise à l’amende

Un producteur maraîcher de la Montérégie a été mis à l’amende après le décès d’un travailleur agricole qui utilisait une planteuse à céleri de conception artisanale, en juillet dernier, à Saint-Isidore, près de Châteauguay.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a en effet fait parvenir un constat d’infraction à l’entreprise Guinois & Frères, qui cultive du céleri et divers types de laitues.

«Pour ce type d'infractions, le montant de l'amende varie de 17 179 $ à 68 721 $ pour une première offense, et pourrait atteindre 343 607 $ en cas de récidive», a indiqué la CNESST dans son rapport d’enquête sur l’accident de travail mortel ayant coûté la vie à Esteban Sosa Robles, 54 ans.

La CNESST reproche à l’employeur de M. Sosa Robles d’avoir mis à la disposition de ses travailleurs une planteuse à céleris artisanale qui mettait leur sécurité en danger.

C’est d’ailleurs ce véhicule modifié qui a écrasé mortellement la victime.

Le drame s’est produit au moment où Esteban Sosa Robles, chef d’équipe pour l’entreprise Guinois & Frères Ltée s’affairait avec ses collègues à la plantation de céleris à l’aide de la planteuse automotrice artisanale.

En milieu d’après-midi, alors qu'une section est complétée et que la planteuse arrive en bout de champ, les travailleurs descendent de la machine afin de se réapprovisionner en plants de céleri.

«M. Sosa Robles et un travailleur entament (alors) la manœuvre de virage à 180 degrés de la planteuse artisanale. Celle-ci avance en tournant lorsque M. Sosa Robles se retrouve au sol et que la roue droite l'écrase», écrit la CNESST dans son rapport.

Esteban Sosa Robles n’a eu aucune chance. Il est mort sur le coup.

L’enquête menée par la CNESST a permis de retenir deux causes pour expliquer l’accident. «La position des commandes a obligé le travailleur à se placer dans une zone dangereuse pour opérer la planteuse automotrice artisanale et la conception de la planteuse automotrice a exposé le travailleur au danger d'écrasement», mentionne la CNESST.

La CNESST a interdit à la ferme maraîchère d’utiliser la planteuse artisanale à nouveau.

Qui plus est, l’entreprise qui a participé à la modification du véhicule pour en faire une planteuse à céleris automotrice a été rencontrée par la CNESST et s’est engagée à ne plus modifier de machine sans l’attestation du fabricant ou d’un ingénieur.