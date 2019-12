Antoine Roussel ne veut rien savoir des partisans du CH

La visite annuelle du Canadien de Montréal dans l’ouest du pays signifie la présence de nombreux partisans du Tricolore dans les arénas de Calgary, d’Edmonton et de Vancouver. Chez les Canucks, Antoine Roussel ne se gêne pas pour le dire : les nombreux chandails de couleur rouge qu’il aperçoit dans les gradins le répugnent.

«Il y a trop de gilets rouges ici. Ça m’enrage de voir à quel ces partisans se sentent chez eux. Qu’ils s’en aillent!», a affirmé sans retenue l’attaquant au réseau TSN, mardi après-midi, avant le duel prévu en soirée face au Bleu-Blanc-Rouge.

Le Français en est à sa deuxième campagne en Colombie-Britannique après avoir évolué avec les Stars de Dallas entre 2012-2013 et 2017-2018. Il a obtenu quatre points en six parties cette saison, après avoir subi une opération à un genou plus tôt dans l’année.