Boulangerie Jarry: rassembler autour du pain

Le propriétaire de la Boulangerie Jarry ne souhaite pas seulement vendre du pain aux résidents de Villeray, mais bien les rassembler autour de ce produit.

Dominique Gauvrit a travaillé pendant 13 ans pour Première Moisson à Montréal comme boulanger et gestionnaire. Il a ensuite consacré une décennie de sa vie à suivre de la formation et à travailler en relation d’aide, avant d’ouvrir son commerce en octobre dernier.

«C’est à travers ces deux expériences que j’ai trouvé l’essence de mon projet. Je crois au pouvoir du pain, qui peut être très rassembleur et créer un sentiment de communauté. Après tout, c’est en cultivant du blé que l’humain a commencé à se sédentariser», raconte celui qui a appris le métier de boulanger en France, d’où il est originaire.

CAMILLE DAUPHINAIS-PELLETIER/24 HEURES/AGENCE QMI

M. Gauvrit a installé sa boutique dans un grand local, où se trouvait autrefois une banque, au coin des rues Jarry et Saint-Denis. En plus du comptoir débordant de pains, de pâtisseries, de quiches et de sandwichs, on y retrouve un grand moulin à grains. Il n’est pas décoratif: l’établissement est l’un des rares dans la métropole à produire sa propre farine, un procédé que l’on peut d’ailleurs observer à travers la vitrine à condition de passer devant au bon moment.

Ateliers

Les longues tables qui meublent l’espace restant dans la boulangerie n’ont pas été choisies au hasard. M. Gauvrit aimerait proposer dans un futur rapproché des ateliers de fabrication de pain, et en attendant, il se réjouit chaque fois qu’il voit des inconnus attablés s’adresser la parole, ou s’entraider avec la machine à trancher le pain.

«Dans une société où on utilise beaucoup de technologies, on perd une certaine essence. Je crois que c’est important de rapporter l’humain au centre», dit-il.

CAMILLE DAUPHINAIS-PELLETIER/24 HEURES/AGENCE QMI

Farine entière

Qu’il s’agisse de la miche figues-miel-thym spécialement produite pendant le temps des Fêtes, du «pain des premiers arrivants» ou même de simples baguettes, les pains de la Boulangerie Jarry sont faits avec de la farine entière, pour être plus nourrissants. Il ne faut donc pas s’étonner de voir une mie brune sous la croûte craquante.

Lorsque des clients veulent plutôt compléter leur commande avec un pain blanc, M. Gauvrit se fait un plaisir de leur recommander une autre boulangerie du quartier.

Ce ne sont pas les options qui manquent autour de la station de métro Jarry, et chaque place a sa spécialité, souligne le boulanger.

La boulangerie a pignon sur rue au 380, rue Jarry Est.