Christine Sinclair, joueuse de soccer de la décennie

Christine Sinclair a été nommée joueuse de la dernière décennie, mardi, par Canada Soccer.

Championne CONCACAF en 2010 et médaillée olympique à Londres 2012 et à Rio 2016, Sinclair a remporté le trophée Lou-Marsh et le prix Bobbie-Rosenfeld en 2012. Elle a été nommée joueuse la plus utile du WPS Championship 2011 et a gagné sept fois le titre de joueuse canadienne de l’année de Canada Soccer.

«Christine Sinclair est une athlète unique qui est au cœur du sport canadien depuis plus de 20 ans, mais ce qu’elle a accompli au cours des 10 dernières années a changé le sport pour toujours dans ce pays, a indiqué Steven Reed, président de Canada Soccer par voie de communiqué. Christine est la joueuse de la décennie de Canada Soccer et est sans contredit l’une des meilleures et des plus aimées du Canada.»

La Britanno-Colombienne de 36 ans est la meilleure buteuse de tous les temps au Canada avec 183 réussites. Elle n’est plus qu’à un but du record absolu de 184 établi par l’Américaine Abby Wambach.

Porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture de Londres 2012, Sinclair est la joueuse du pays qui compte le plus de présences en matchs internationaux avec 289.

Elle a participé trois fois à la Coupe du monde féminine de la FIFA, remportant quatre médailles des compétitions de la CONCACAF et étant quatre fois finaliste pour le prix de joueuse mondiale de l’année de la FIFA.

De plus, Sinclair a remporté quatre championnats avec ses clubs professionnels (FC Gold Pride, Western New York Flash et Portland Thorns FC) en séries éliminatoires et trois en saison régulière.