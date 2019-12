Département des moments: Jean-Pier Gravel, marchand de bonheur

Les projets changent, mais Jean-Pier Gravel continue de faire du bien autour de lui. Depuis six mois, celui qu'on a surnommé «Le Missionnaire» pendant quelques années est maintenant à la tête du Département des moments, son entreprise avec laquelle il surprend les gens grâce à des idées sur mesure.

Au grand public, il propose des célébrations d'anniversaires de naissance, de mariage et de fin de vie, des retrouvailles, etc. Aux entreprises, il offre plutôt des campagnes destinées aux employés et à la clientèle, des journées corporatives ou de «team building», un élément auquel il croit beaucoup...

«J’aime dire à la blague que je suis un mélange d’Amélie Poulain, Claire Lamarche et Columbo. Comme Amélie, je me mêle de la vie des gens, et comme Claire Lamarche et Columbo, il y a souvent des recherches exhaustives à faire», compare-t-il.

Pas de barrières

Parce qu'il souhaite provoquer des instants de bonheur à un grand nombre de gens, Jean-Pier Gravel doit faire preuve d’une grande ouverture. «Quand tu dis qu’on offre les quatre éléments en cadeau, les cinq sens ou qu’on va changer le nom d’une ville pour qu’elle porte le nom d’une personne qui est cher à ton cœur, c’est complètement fou. Je ne peux donc pas me mettre de barrières.»

Non, il n'y a rien de trop gros pour lui. «Si le budget me permet de réaliser des choses, je ne vois pas pourquoi je m’arrêterais. Dans les derniers jours et les prochains, ce dans quoi je mets une grande partie de mes énergies, c’est une première célébration de fin de vie. C’est extrêmement touchant de recevoir ça. Il y aura minimalement 35 personnes autour de cette dame en fin de vie. J’ai le mandat de faire une journée mémorable et d’apporter du plaisir dans ces circonstances-là. À la base, quand j’ai imaginé l’entreprise, c’était une des facettes dans le secteur grand public que je voulais faire.»

Par contre, peu importe l'argent que les gens sont prêts à dépenser afin de créer des souvenirs, il y a toujours un souvenir à créer, croit Jean-Pier Gravel. «Pas plus tard que la semaine passée, il y a une clinique de dentisterie de mon coin (Léry) qui nous a dit: ¨On veut faire un cadeau de Noël significatif pour nos employés, idéalement quelque chose qui pourrait être vu, vécu par la clientèle.¨Donc, il y a un texte sur mesure qui leur a été composé; une espèce d’ode au sourire, parce que qui dit dentiste dit sourire. Ç’a tellement été apprécié qu’il va être encadré et affiché à l’entrée de la clinique.»

Servir la province

Bien qu'il vise le marché international avec son Département des moments, l'entrepreneur souhaite avant tout étendre son initiative partout en province. «À moyen terme, l’objectif c’est d’avoir un ambassadeur dans chacune des régions du Québec. C’est hyper important pour le gars de l’Abitibi qui a étudié au Saguenay... Les régions sont en moi et trop souvent, les nouveautés dans quelque domaine que ce soit sont trop concentrées sur l’île de Montréal. Ça prend du temps avant que ce soit accessible aux autres.»

Outre son «idée folle» qu'il porte pour l'instant à bout de bras, Jean-Pier Gravel développe un projet télé qui en est à ses balbutiements, travaille sur un livre qui verra le jour en 2020 et n'exclut pas un retour sur scène.