Deux joyaux à Vancouver

VANCOUVER | Le repêchage restera toujours une science inexacte. Les Canucks rappellent cette bonne vieille règle.

Au repêchage de 2016 à Buffalo, les Canucks ont parié sur le défenseur Olli Juolevi avec le cinquième choix au total. Trois ans plus tard, le Finlandais n’a pas encore joué un seul match dans la LNH. Les Canucks l’avaient préféré aux Matthew Tkachuk (Flames, 6e), Clayton Keller (Coyotes, 7e), Mikhail Sergachev (Canadien, 9e) et Charlie McAvoy (Bruins, 14e).

En 2016, Judd Brackett en était à son premier repêchage dans le rôle de directeur du recrutement amateur des Canucks. À ses deux encans suivants, il a drôlement redoré son image. Il a sélectionné Elias Pettersson avec le cinquième choix au total en 2017, puis Quinn Hughes avec le septième choix au total en 2018.

À 21 ans et 20 ans, Pettersson et Hughes ont déjà changé le visage de l’équipe.

Pettersson a gagné l’an dernier le trophée Calder, décerné à la meilleure recrue dans la LNH, et Hughes pourrait suivre ses traces cette saison.

« Elias est déjà le moteur offensif de notre équipe, a rappelé le capitaine Bo Horvat. Il appartient déjà à la catégorie des attaquants d’élite dans la LNH et il vient tout juste de célébrer ses 21 ans. Et il sera encore meilleur dans le futur. »

Briser des chevilles

Auteur d’une saison de 66 points (28 buts, 38 passes) en 71 matchs à sa saison recrue, Pettersson ne souffre pas de la guigne de la deuxième année. Avant le passage du CH à Vancouver, le centre avait déjà amassé 35 points (14 buts, 21 passes) en 34 matchs.

« Il y a toujours beaucoup de bruit avec la deuxième saison et les médias m’en parlaient, a raconté Pettersson. Mais je ne m’arrête pas à cela. J’avais confiance en mes moyens et je savais que je pouvais faire encore mieux qu’à ma première année dans la LNH. »

Jordie Benn, un ancien défenseur du Tricolore, est rapidement tombé sous le charme de Pettersson.

« C’est fou ce qu’il peut faire avec la rondelle, a dit Benn. Je suis aux premières loges pour le voir. Parfois, Stetchy (Troy Stetcher) et moi on se regarde quand il passe la rondelle entre ses jambes ou quand il casse les chevilles de quelqu’un. On ne peut s’empêcher de rire. »

L’an dernier, Pettersson avait justement déculotté Benn d’une feinte savante lors d’un match entre les Canucks et le Canadien.

« Je savais que ça ressortirait éventuellement. Mon patin s’est planté dans la glace, ce n’était pas à cause de lui », a répliqué Benn en dissimulant un sourire dans son immense barbe.

Défenseur mobile

En Hughes, les Canucks ont acquis un défenseur gaucher rapide et un maître du jeu en supériorité numérique. À ses 33 premiers matchs dans la LNH, l’Américain a récolté 26 points (2 buts, 24 passes).

« Je croyais pouvoir bien me débrouiller dès ma première saison dans la LNH, mais je ne pouvais pas prédire une telle contribution, a affirmé Hughes. Je suis juste heureux de constater que j’ai déjà une belle influence au sein de mon équipe. »

Antoine Roussel, un autre vétéran chez les Canucks, avait de bons mots pour ses jeunes coéquipiers.

« On a des jeunes qui sont à l’écoute et respectueux. Je pense à Hughes, [Brock] Boeser et Pettersson. Ils travaillent fort, ils veulent apprendre et s’améliorer. Pour une organisation, tu rêves de ce type de jeunes. Tu n’as pas à les pousser dans le c... ou qu’ils savent tout. Pour nous, c’est un gros avantage. »

Les Canucks ont bien entrepris leur virage jeunesse, mais ils ressentiront bientôt la pression de devoir engranger les victoires. Ils ont participé aux séries une seule fois lors des six dernières années et aucune fois lors des quatre dernières saisons.

Jim Benning, le DG de l’équipe, a déjà montré un signe d’impatience en échangeant son choix de premier tour au repêchage de 2020 pour acquérir l’ailier J.T. Miller, du Lightning de Tampa Bay. Mais si les Canucks ratent le bal des séries encore une fois, le Lightning héritera du choix de premier tour en 2021.