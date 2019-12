Dustin Byfuglien consulte les Jets

Au cœur d’une relation à couteaux tirés avec les Jets de Winnipeg, Dustin Byfuglien suit un programme de rééducation externe tout en consultant son équipe, selon ce qu’a rapporté The Winnipeg Free Press, mardi.

Le défenseur format géant se remet d’une fracture à une cheville. Les décisions prises par Byfuglien en lien avec cette blessure ont provoqué de la houle cette saison. Est-ce un pas vers une réconciliation entre le colosse et les Jets? La formation et la super-vedette de 34 ans communiquent sur une base régulière.

«De ce que nous comprenons, il a progressé jusqu’à l’étape de rééducation», ont déclaré les Jets au média manitobain. «Cependant, son statut au sein de l’équipe demeure inchangé. Il fait de la rééducation en consultations externes. Il est toujours suspendu.»

L’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey a déposé un grief en novembre afin de faire annuler la suspension imposée par les Jets à l’égard de Byfuglien.

L’arrière droitier a été sanctionné pour son absence au dernier camp d’entraînement, et le réseau Sportsnet avait d’ailleurs rapporté que le dossier risque de se conclure en arbitrage.

Les Jets estiment que le hockeyeur concerné était prêt à jouer après des tests physiques effectués au terme de la dernière campagne. Byfuglien n’a jamais dévoilé être aux prises avec une blessure à la cheville droite et envisageait plutôt la retraite; or, celui-ci a été opéré à la fin octobre et ne sera pas prêt pour un retour au jeu avant le début de 2020.

Le signataire d’un contrat de cinq ans et de 38 M$ en est à l’avant-dernière campagne de cette entente. Il doit toucher 8 M$ en 2019-2020 mais, en vertu de sa suspension, il n’a pas obtenu un seul sou en salaire.

Lors de la saison 2018-2019, Byfuglien a récolté 31 points, dont quatre buts, en 42 parties.