Enquête publique du coroner sur le suicide: Mikhael Ryan a fait trois séjours au Rucher

Toujours «motivé» lors de ses trois entrées au centre de traitement des dépendances le Rucher, Mikhael Ryan a toutefois «quitté impulsivement» chacune de ses thérapies dont celle trois jours avant de commettre un meurtre suivi d’un suicide.

Au deuxième jour de l’enquête publique de la coroner Andrée Kronström sur le suicide, les intervenants du centre de traitement des dépendances le Rucher viennent expliquer qu’elles ont été leurs interactions avec Mikhael Ryan. L’homme de 31 ans a tué sa mère Joceline Lamothe le 10 mai 2017 avant de sauter du 9e étage d’un hôtel de Québec le lendemain.

Photo Stevens LeBlanc

Trois jours plus tôt, Mikhael Ryan avait quitté «impulsivement» sa thérapie du Rucher malgré les efforts d’une des intervenantes pour le convaincre de rester sur place. C’était la troisième fois depuis 2015 que Ryan quittait le Rucher.

À travers ses échecs pour reprendre sa vie en main, le jeune père de famille avait fait plusieurs tentatives de suicide, tandis que sa consommation devenait de plus en plus importante; méthamphétamine, alcool, GHB et ecstasy.

État «inquiétant»

Au moment d’entrer dans sa thérapie, trois mois avant le drame, les intervenants du Rucher ont déterminé que l’homme avait un état «inquiétant». Pourtant, la grille d’analyse de l’urgence suicidaire tout comme la grille homicidaire faites par le Rucher indiquait un «risque faible».

De plus, une lettre faite par Mikhael alors qu’il est au Rucher fait était de «honte, paranoïa, idée suicidaire, mal de vivre, perte de mémoire». Au moment de signer son refus de traitement le 8 mai, l’homme est parti «décider» sans donner de raison aux intervenants.

Les parents de Mikhael n’ont jamais été informés du départ de leur fils de la maison de thérapie puisqu’il n’avait pas rempli le document d’autorisation à communiquer les informations avec des proches.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J'écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-jeunes