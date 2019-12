Grave blessure : le jeune gardien des IceDogs fêtera Noël à la maison

Sévèrement coupé à une jambe la semaine dernière dans un match de la Ligue de hockey junior de l’Ontario, le jeune gardien Tucker Tynan a quitté l’hôpital et ira célébrer Noël avec sa famille à Chicago.

Tynan, 17 ans, était hospitalisé à St. Catharines depuis l’incident survenu jeudi durant une rencontre de son équipe, les IceDogs de Niagara, et la formation des Knights de London.

Annonçant sa sortie de l’hôpital mardi, l’organisation des Ice Dogs a précisé que Tynan avait besoin d’«un peu de repos et de récupération».

«Je voulais dire merci à tout le monde pour votre soutien, cela signifie plus que quiconque pourrait imaginer, avait écrit le gardien, au lendemain de l’incident. C’est une situation malheureuse, mais j’ai hâte de guérir et de revenir encore plus fort qu’avant.»