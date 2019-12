Le Rouge et Or ajoute de la grandeur

Le Rouge et Or de l’Université Laval a continué de combler sa lacune de grandeur en aimantant la recrue Leonardo De Coninck.

L’ailier de 6 pi 5 po du Blason du Collège Jean-de-Brébeuf effectuera ainsi un retour à Québec. « Comme je veux étudier en médecine, un programme très exigeant, je vais pouvoir me concentrer uniquement sur mes études et mon entraînement en demeurant chez mes parents, a-t-il mentionné pour expliquer son choix. Après deux ans à Montréal où j’ai adoré mon expérience à Brébeuf, je suis content de revenir à Québec où je renouerai avec Nathan Grant qui était l’entraîneur-adjoint quand j’ai fait partie de l’équipe du Québec U-15. »

« J’ai beaucoup appris au cours de cet été où je pratiquais le basketball élite pour la première fois, de poursuivre De Coninck. Après mon été, j’ai transféré de l’Académie Saint-Louis où j’évoluais en Division 2 pour me joindre au programme de Division 1 du Blizzard du Séminaire Saint-François pour deux ans. C’est aussi à ce moment que j’ai abandonné le football pour me concentrer uniquement au basketball. J’ai disputé une saison collégiale avec les Dynamiques de Sainte-Foy, mais il y avait beaucoup d’instabilité chez les entraîneurs et un roulement de joueurs important. J’ai alors décidé de me joindre au Collège Brébeuf pour mes deux dernières saisons collégiales. Le Blason était mon deuxième choix quand je suis sorti du secondaire. »

Même si le Rouge et Or risque de rater les séries éliminatoires encore cette année, De Coninck, dont la mère est originaire du Mexique, croit que le programme peut retrouver ses lettres de noblesse.

« Avec le recrutement qui est bien entamé, je suis confiant qu’on pourra miser sur une bonne équipe assez rapidement, a-t-il indiqué. Je connais bien Loïc Savard qui vient de s’engager à Laval et avec qui j’ai joué plus jeune. Je pense qu’on va avoir assez de talent pour faire une bonne différence. »

Bon tireur

Grant est content de sa dernière prise. « Son style de jeu va convenir très bien à ce qu’on a instauré, a affirmé l’entraîneur-chef de première année. C’est un bon tireur de trois points qui bouge bien et qui est bon en défensive et au rebond. Il n’a pas besoin d’avoir le ballon dans les mains pour avoir un impact. Il peut vraiment jouer sans le ballon. »

S’il souhaite évoluer à Laval, De Coninck fera aussi sa demande dans les trois autres facultés de médecine, dont McGill qui est la seule autre à offrir un programme de basket. « Ça serait plus compliqué si je devais aller à McGill, a précisé celui qui mise sur une cote R de 35,4, mais je suis optimiste d’être accepté à Laval. »