Les Canadiens bientôt mieux protégés contre les appels indésirables

OTTAWA | D’ici le 19 décembre, les fournisseurs de services de télécommunications offrant la téléphonie doivent avoir mis en œuvre un système de blocage des appels non sollicités et illicites au niveau de leurs réseaux.

Cette mesure, réclamée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), doit permettre aux consommateurs d’avoir un niveau de protection supplémentaire et s’inscrit dans une volonté de lutter contre les appels indésirables et les appels non sollicités.

Il y a un an, le CRTC avait donné un an aux compagnies pour se conformer à cette directive.

Ainsi, le système bloquera les appels dont l’information d’identification de l’appelant dépasse 15 chiffres ou s’il n’est pas conforme à un numéro qui peut être composé (par exemple 000-000-0000). Ces appels seront bloqués avant même que l’abonné soit joint.

«Grâce à la mise en œuvre d'un système de blocage, les appels qui sont altérés seront arrêtés dans le réseau. En même temps, nous travaillons avec l'industrie pour élaborer d'autres outils qui permettront de mieux protéger les Canadiens contre les appels importuns, y compris un procédé qui les avertira lorsque le numéro d'identification de l'appelant a fait l'objet d'une mystification», a indiqué mardi Ian Scott, président et dirigeant principal du CRTC.

L’organisme a toutefois précisé que les fournisseurs qui offrent à leurs abonnés des services de filtrage d'appels qui comportent des fonctions avancées de gestion des appels ne seront pas tenus de mettre en œuvre le blocage des appels.

Le CRTC a également demandé aux fournisseurs de services de télécommunication de mettre en œuvre, d'ici septembre 2020, les normes STIR/SHAKEN, qui constituent une mesure d'authentification et de vérification de l'information sur l'identité des appelants.